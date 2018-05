Aldo Moro Il Professore | anteprima esclusiva Rai per gli studenti oggi 4 maggio

Aldo Moro - Il professore/ Docufiction con Sergio Castellitto : proiezione in anteprima e conferenza stampa : Aldo Moro, Il professore, la Docufiction con protagonista Sergio Castellitto verrà trasmessa l'8 maggio 2018: proiezione in anteprima a Milano e conferenza stampa a Roma.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:21:00 GMT)

Aldo Moro - a 40 anni dalla morte il recital di Fabrizio Gifuni al Salone del Libro di Torino : Il Salone Internazionale del Libro di Torino ha scelto di dedicare alla figura dello statista l’evento di anteprima in programma mercoledì 9 maggio 2018 alle 21.00 alle OGR. Il recital di Fabrizio Gifuni si intitola "Con il vostro irridente silenzio", uno studio in forma di lettura dalle lettere dalla prigionia e dal memoriale di Aldo Moro.Continua a leggere

Aldo Moro - il professore : docufiction Rai1 con Sergio Castellitto | Conferenza stampa : Sta per iniziare a Roma nell'Aula Magna dell'Università La Sapienza la Conferenza stampa di presentazione di Aldo Moro, il professore, la docufiction con Sergio Castellitto in onda in prima serata su Rai1 martedì 8 maggio. Blogo la seguirà in liveblogging. Regia di Francesco Miccichè, Coordinamento editoriale di Giovanni Filippetto, Consulenza storica di Giorgio Balzoni, sceneggiatura firmata da Franco Bernini con la collaborazione di ...

Maria Fida Moro/ La primogenita di Aldo Moro in tv a 40 anni dalla morte del padre (Matrix Chiambretti) : Maria Fida Moro, la figlia primogenita di Aldo Moro torna in televisione a quarant'anni dalla morte di suo padre. Cosa racconterà stasera su Canale 5? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:53:00 GMT)

Muggiò - devastata la colonia felina di via Aldo Moro : Sabato 28 aprile la colonia felina di Muggiò è stata attaccata e distrutta in quella che l'Enpa di Monza e Brianza definisce "una completa devastazione". Segnalazione all'Ats, pronto un esposto. La ...

Roma - il Maxxi ricorda Aldo Moro e i 55 giorni di prigionia : Borghi d'Italia, cresce il turismo. Ma ce ne sono 6.000 abbandonati, è allarme 30 aprile 2018 Musica, per il Global report 18 'il futuro è lo streaming' 30 aprile 2018 Roma, dal 27 aprile al 27 maggio al Palaexpò arriva il 'World Press Photo' 26 aprile 2018 Napoli, al teatro San Carlo Ettore Bassi è il 'sindaco pescatore' Angelo Vassallo 24 ...

Cerimonia commemorativa 40° anniversario scomparsa Aldo Moro : Aldo Moro è stato ucciso per mano delle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di prigionia in

Ala ricorda Aldo Moro : Con i loro limiti, gli inevitabili errori ma dove la cronaca diventa storia da consegnare al futuro e anche da libri davvero straordinari scritti dai testimoni di quelle giornate di autentica ...

Come Paolo VI cercò di salvare Aldo Moro e di convincere Andreotti : In due messaggi mai pubblicati e anticipati da Panorama, la famiglia dello statista in mano alle Br chiedeva al Papa di fare pressioni sul premier di allora

Sergio Castellitto ne Il Professore nei panni di Aldo Moro : annunciata la data ufficiale di messa in onda : Proprio in questi giorni è tornato al cinema nel cast di "Tuttofare", ma Sergio Castellitto presto sarà in tv ne Il Professore nei panni di Aldo Moro. Da accademico a politico, da presidente della DC a Presidente del Consiglio fino al rapimento avvenuto nel marzo del 1978 per mano delle Brigate Rosse che lo hanno ucciso senza permettergli di tornare a casa dopo la prigionia, la storia di Aldo Moro sbarca su Rai1 con Sergio Castellitto ne Il ...

Villanova d'Albenga commemora Aldo Moro : L'Associazione Arma Aeronautica sezione di Albenga, il 108° Club Frecce Tricolori e il Comune di Villanova d'Albenga organizzano per sabato 28 Aprile 2018 un convegno che si terrà nel salone dei fiori ...

Sergio Castellitto/ Sarà Aldo Moro in TV : “Rimpiango lui e pure Craxi - proponevano soluzioni non gossip” : Sergio Castellitto Sarà Aldo Moro in TV: “Rimpiango lui e pure Craxi, proponevano soluzioni non gossip”, ecco le ultime dichiarazioni dell'attore al cinema con "Il tuttofare".(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Serata Aldo Moro l'8 maggio su Rai 1 con Zingaretti e Castellitto : Particolarmente intenso l'impegno della Rai per i 40 anni dall'omicidio di Aldo Moro. Già in occasione dell'anniversario della strage di Via Fani, che vide l'omicidio della scorta e il rapimento di Moro, la Rai ha predisposto una serie di appuntamenti speciali; tra questi, ancora in corso la striscia dedicata nel corso di Blob, che si concluderà proprio in occasione dell'anniversario dell'omicidio del presidente della DC.prosegui la ...

Roma - la storia di Aldo Moro raccontata dagli scatti dei grandi fotografi : La storia dell'omicidio di Aldo Moro raccontata dalle immagini di grandi fotografi. 'Aldo Moro. Memoria, politica, democrazia', è il titolo della mostra che verrà inaugurata domani, 18 aprile, nella ...