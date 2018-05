Alberto Stasi | insulti e minacce su Facebook Garlasco | l' imputata | Chiara Poggi mi

Alberto Stasi - insulti sul web all’omicida di Chiara Poggi. L’imputata : “Comunico con lei - mi dettava quelle frasi” : “Comunicavo con Chiara, ho questo dono. E non volevo minacciare Alberto Stasi, scrivevo quello che mi diceva Chiara”. Maria Grazia Montani, imputata a Milano per diffamazione e minacce aggravate nei confronti dell’omicida di Chiara Poggi, si è difesa così durante l’interrogatorio in aula durante il processo per gli insulti scritti su una pagina Facebook dal nome “Delitto di Garlasco: giustizia per Chiara ...

Omicidio Garlasco : l’ultimo sfregio di Alberto Stasi alla famiglia di Chiara Poggi. Il giudice : ”Tassello di una serie di raffinati atti’ : É stata archiviata l’indagine sulla rinuncia di Alberto Stasi all’eredità paterna. La famiglia Poggi aveva, infatti, presentato una denuncia nei confronti di Stasi, condannato a 16 anni il 13 dicembre 2015 per l’Omicidio di Chiara Poggi e al risarcimento di un milione di euro. Per l’accusa, Stasi ha evitato di diChiarare di accettare l’eredità entro 40 giorni dalla chiusura dell’inventario, facendo ...

