gossipnews.tv

: Albano infanga Loredana Lecciso! La scottante rivelazione!: - GossipNews_Tv : Albano infanga Loredana Lecciso! La scottante rivelazione!: -

(Di venerdì 4 maggio 2018)Carrisi è molto riservato sulla sua vita privata. Inaspettatamente però il cantante pugliese, forse per difendersi dalle accuse, getta fango addosso aSentite che cosa svela su di lei!Carrisi non riesce a spegnere questo vortice mediatico che si è creato subito dopo la rottura avvenuta conLecciso. L’ugola d’oro ha sempre cercato di tenere nascoste le sue vicende d’amore, ma nonostante cerchi di tenerle lontane dal gossip, queste emergono fuori inevitabilmente. Il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato un’intervista senza filtri al settimanale “Oggi”. Le parole che usa parlando di, sono a dir poco sconcertanti. Ecco in che maniera parla di lei: “Dei diciotto anni trascorsi con lei, soltanto tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me eesistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia ...