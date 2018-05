Al via l' assemblea di Tim Presenza record degli azionisti Bernabé | gravi parole

Al via l'assemblea di Tim. Presenza record degli azionisti : ROMA - E' iniziata nella sede di Rozzano, alla periferia di Milano, l'assemblea di Tim, riunita per nominare il nuovo consiglio di amministrazione della società. Guida i lavori il vice presidente ...

Telecom - al via l’assemblea. Affluenza record : presente il 66 - 77% del capitale : Iniziata l’assemblea dei soci di Telecom Italia chiamata a deliberare sulla composizione del board che guiderà la compagnia. È presente il 66,7735% del capitale sociale...

Saipem - assemblea al via con il 61 - 94% del capitale : Ha preso il via l'assemblea di Saipem , sotto la Presidenza di Paolo Andrea Colombo, con la partecipazione di 626 azionisti rappresentativi del 61,94% del capitale sociale. Fra questi l' Eni con una ...

Digital360 - via libera da assemblea a bilancio 2017 : Via libera dell'assemblea di Digital360 al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 che è stato approvato all'unanimità. I ricavi consolidati ammontano a 14,3 milioni di euro, con una crescita ...

Milan - al via l’assemblea degli azionisti : Ha preso il via l’assemblea straordinaria degli azionisti del Milan, che ha all’ordine del giorno fra l’altro la modifica del regolamento di uno dei due bond sottoscritti da Elliott, quello da circa 50 milioni di euro, con lo spostamento da ottobre 2018 a giugno 2019 del termine per la restituzione di una tranche da una decina di milioni. Alla riunione, in corso a Casa Milan, partecipa anche l’ad rossonero, Marco Fassone. ...

Presidente dell'assemblea regionale del Pd Laura Venittelli : "necessario avviare un confronto interno per rilanciare l'azione dem sul ... : "Si aprirà al più presto la discussione politica all'interno del Partito Democratico in Molise dopo le sessioni elettorali del 4 marzo e del 22 aprile. E' opportuno, anzi, inevitabile, avviare un confronto interno per rilanciare l'azione ...

Intesa Sanpaolo : via libera da assemblea straordinaria a conversione azioni risparmio : Teleborsa, - La quotazione in Borsa di società del gruppo Intesa Sanpaolo non è al momento un'opzione sul tavolo. Lo ha spiegato il presidente, Gian Maria Gros-Pietro , . Ha votato a favore il 99,65% ...

Intesa Sanpaolo : via libera da assemblea straordinaria a conversione azioni risparmio : La quotazione in Borsa di società del gruppo Intesa Sanpaolo non è al momento un'opzione sul tavolo. Lo ha spiegato il presidente, Gian Maria Gros-Pietro , . Ha votato a favore il 99,65% del capitale ...

Italiaonline - assemblea dà via libera a bilancio e dividendo : Si muove in frazionale rialzo il titolo di Italiaonline nel giorno in cui l' assemblea degli Azionisti ha dato il via libera al bilancio d'esercizio 2017 che si è chiuso con un utile netto pari a 23,...

Banca Etica : l'assemblea dei soci si fa - anche - via streaming : «Il Git di Milano si legge nell'email inviata ai soci vi informa che sarà possibile partecipare all'assemblea soci di Banca Etica prevista per il 12 maggio, anche in diretta streaming dalla sede di ...

TIM - al via l'assemblea : presente 56% capitale : Teleborsa, - L'integrazione dell'ordine del giorno, voluta dal collegio sindacale, con la revoca e la nomina di 8 consiglieri è stato sospeso avendo Vivendi e TIM vinto il ricorso. Lo ha ricordato il ...

TIM - al via l'assemblea : presente 56% capitale : L'integrazione dell'ordine del giorno, voluta dal collegio sindacale, con la revoca e la nomina di 8 consiglieri è stato sospeso avendo Vivendi e TIM vinto il ricorso . Lo ha ricordato il ...

Tim : via assemblea - Cdp arrotonda quota : ANSA, - ROZZANO , MILANO, , 24 APR - Il vice presidente di Tim Franco Bernabè apre l'assemblea al posto del presidente dimissionario Arnaud De Puyfontaine. E' presente il 56% del capitale. Nell'...

Fope - via libera Assemblea a bilancio e cedola di 0 - 125 euro : Teleborsa, - Via libera dall'Assemblea di Fope al bilancio del 2017, che si è chiuso con un utile netto raddoppiato a 2,33 milioni di euro, un' Ebitda in crescita del 72,1% a 3,9 milioni di euro e ...