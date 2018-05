Al via in giugno il collegamento da Villacco per il Trieste Airport

Dazi - Trump rinvia di un mese ultimatum alla Ue : “Esentati fino all’1 giugno”. La replica : “No a negoziati sotto minaccia” : Dovevano entrare in vigore alle 6 del mattino (ore italiane) del primo maggio. Ma la Casa bianca, con una mossa dell’ultimo minuto, ha annunciato una proroga di 30 giorni. I Dazi sull’alluminio e l’acciaio importati dall’Europa saranno operativi dall’1 giugno, a meno che Usa e Ue nel frattempo non riescano a trovare un accordo. L’estensione delle trattative riguarda anche il Canada e il Messico, con i quali ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Cerimonia inaugurale giovedì 3 maggio alle 17 - via De Pisis 24 - . Visitabile fino al 3 giugno : Al via la mostra 'Natura Disegnata. Storie di Pittura Naturalistica' 02-05-2018 / Giorno per giorno giovedì 3 maggio alle 17, al MUSEO civico di STORIA NATURALE di Ferrara , via De Pisis 24, , verrà ...

Trump evita la guerra commerciale con la Ue : dazi rinviati al primo giugno : Donald Trump ha deciso di rinviare di un mese i dazi protettivi su acciaio e alluminio contro numerosi alleati, a cominciare dall'Unione Europea...

Roma - a giugno parte il progetto #viaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Atac - rinviato all' autunno il referendum che era previsto il 3 giugno : Decisione dettata dalla vicinanza con le elezioni amministrative dei Municipi III e VIII, in programma la settimana dopo

Rinviati i concerti di Alice Merton a Milano e Roma - da aprile a giugno : come richiedere il rimborso dei biglietti : Saltano gli attesissimi concerti di Alice Merton a Roma e Milano: la nuova stella del pop europeo avrebbe dovuto esibirsi in due date nel nostro Paese, il 17 e il 18 aprile rispettivamente a Milano, al club Santeria, e Roma, al Teatro Quirinetta. La cantautrice tedesca avrebbe dovuto presentare il suo EP di debutto No Roots uscito per la Paper Plane Records, l'etichetta di cui è fondatrice, e distribuito in Italia da Artist First. Il suo ...

Cologno - rievocazione nazista rinviata. Sindaco : “Troppe strumentalizzazioni”. Si farà a giugno - ma l’Anpi : “Va cancellata” : A Cologno Monzese il 21 e il 22 aprile non si terrà più alcuna rievocazione di un campo militare della Wermacht, la forza di difesa tedesca comandata da Adolf Hitler. Il Sindaco leghista Angelo Rocchi e la sua amministrazione hanno deciso di rinviare l’appuntamento a sabato 9 e domenica 10 giugno. L’annuncio, ufficializzato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta mercoledì pomeriggio, è stato dato dal primo cittadino e dalla giunta: ...