Al via il rimborso dei biglietti per il concerto di Red Canzian a Bergamo annullato per

Maltempo - via alle lettere per il rimborso danni in Emilia Romagna : oltre 300mila euro ad attività : Sono in partenza da oggi le lettere di rimborso per i commercianti (negozi, ristoranti, piccoli artigiani) danneggiati, l’11 e 12 dicembre scorsi, dagli eventi alluvionali che hanno investito la frazione di Lentigione, nel comune di Brescello (Reggio Emilia), Colorno (Parma) e Campogalliano (Modena), con l’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese. Concluse le ...

Al via il rimborso dei biglietti per il concerto dei Tears for Fears a Milano - rinviato al 2019 : Il concerto dei Tears for Fears a Milano è stato rimandato. Il gruppo si è visto costretto ad annullare i live a causa di un sopraggiunto problema di salute che li avrebbe obbligati allo stop, così come consigliato dal medico. Il live che avrebbero dovuto tenere al Mediolanum Forum di Assago è stato spostato all'inizio del 2019 nella data del 23 febbraio. Il tour, che avrebbe dovuto prendere avvio dal mese di aprile, è stato spostato in ...

Rinviati i concerti di Alice Merton a Milano e Roma - da aprile a giugno : come richiedere il rimborso dei biglietti : Saltano gli attesissimi concerti di Alice Merton a Roma e Milano: la nuova stella del pop europeo avrebbe dovuto esibirsi in due date nel nostro Paese, il 17 e il 18 aprile rispettivamente a Milano, al club Santeria, e Roma, al Teatro Quirinetta. La cantautrice tedesca avrebbe dovuto presentare il suo EP di debutto No Roots uscito per la Paper Plane Records, l'etichetta di cui è fondatrice, e distribuito in Italia da Artist First. Il suo ...