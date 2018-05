Al Bano | «Con Loredana Lecciso amore finito 13 anni fa» | ma la sua dichiarazione fa

The Voice 2018 : i momenti da (non) dimenticare della semifinale. AlBano si innervosisce - Renga fa il «paraculo» con Cristina : The Voice, Albano La settima puntata di The Voice of Italy 2018 è stata decisiva. In essa, infatti, i giudici Albano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno selezionato i quattro talenti – uno per ogni team – che accederanno alla finale della settimana prossima: si tratta di Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini e Asia Sagripanti. Tra emozioni, colpi di scena, tensioni e battute ironiche, ecco i momenti da (non) ...

Maryam Tancredi in finale con Al Bano conquista i Live in Skyfall ed È la mia vita (video) : Maryam Tancredi in finale con Al Bano è la prima concorrente a conquistare i Live di The Voice Of Italy 2018. Si parte immediatamente con Al Bano, che mette a confronto Raimondo Cataldo e Tekemaya. Due grandi voci del suo Team, che ha voluto far scontrare con un brano sicuramente non facile. Sono stati i Jackson Five ad aprire la Battle della squadra di Carrisi, che ha voluto portare in prima serata un grande classico individuato in I'll ...

Al Bano dice con Loredana l’amore è finito 15 anni fa : In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” Al Bano confessa: “L’amore con Loredana Lecciso è finito 15 anni fa”.Il cantante è stato felice solo tre anni, poi il rapporto con Loredana si è spezzato nel 2005, quando lui è stato costretto ad abbandonare “L’isola dei Famosi”. Se tra loro è finita, sottolinea, non è colpa di Romina Power. Lui è stanco di essere attaccato in tv, lei della presenza costante nella loro ...

AL Bano CARRISI E LOREDANA LECCISO/ “Tra noi esistevano nature e aspettative inconciliabili" : Al BANO CARRISI e LOREDANA LECCISO, il loro amore è durato solo tre anni: la crisi dopo la partecipazione a L'Isola dei famosi anche se la coppia è rimasta insieme per amore dei figli.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:22:00 GMT)

Al Bano : ‘Con Loredana Lecciso non siamo più una coppia dal 2005’ : All’improvviso la rivelazione, la vera conclusione della relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso non è recente ma risale a tanti anni fa: “Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia”. Il cantante pugliese ha infatti svelato al settimanale Oggi che quella che sembrava la rottura definitiva con la madre dei suoi ultimi due figli (e che è parsa pure un po’ burrascosa nei toni), in realtà non è stata ...

Lo sfogo di Al Bano : "Con Loredana Lecciso l'amore è finito 13 anni fa" : E' un Al Bano senza filtri quello che ritroviamo in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. La diatriba fra il cantante di Cellino San marco, Loredana Lecciso e Romina Power non trova pace e le ultime dichiarazioni al vetriolo ne sono la conferma. Ricordiamo, per fare il punto della situazione: il rapporto di Al Bano e Loredana è durata la bellezza di 18 anni, dalla quale sono nati 2 figli: Jasmine di 17 anni e AlBano Jr. (chiamato ...

AL Bano E ROMINA POWER TORNANO INSIEME?/ "Con Loredana Lecciso? Insieme solo per tutelare i nostri figli" : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO Insieme ma solo come nonni. I due cantanti in attesa della nascita del figlio di Cristel. Intanto Loredana Lecciso rimane in disparte(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:40:00 GMT)

AlBano confessa : la mia storia con la Lecciso è in crisi da 15 anni : Albano Carrisi è un leone ferito. Stanco. Troppe lotte nella sua vita, la più dura, forse, l'ultima: quella per mantenere una parvenza di normalità nel suo rapporto con Loredana Lecciso, sua ex compagna e madre dei suoi figli Jasmine e Albano Junior (per tutti Bido). Non ce l'ha fatta, e per questo, ci tiene a precisare ancora una volta che, al contrario di quanto affermato da Loredana di recente, la colpa del loro distacco definitivo non è ...