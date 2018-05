Air France | i dipendenti bocciano l' accordo e il numero uno si dimette

Air France - trimestrale in rosso e il titolo crolla : Teleborsa, - Risultati in perdita per Air France-KLM , compagnia aerea franco olandese seconda in Europa per numero di passeggeri. Sul risultato del primo trimestre hanno influito in modo determinante ...

Il 25 per cento dei voli Air France di oggi sarà cancellato per uno sciopero : La compagnia aerea Air France ha annunciato che il 25 per cento dei suoi voli in programma per lunedì 23 aprile sarà cancellato a causa di uno sciopero dei dipendenti. Lo sciopero riguarda solo l’unità Francese della compagnia (sono escluse The post Il 25 per cento dei voli Air France di oggi sarà cancellato per uno sciopero appeared first on Il Post.

Domani sciopero Air France - ok 75% voli : ANSA, - ROMA, 22 APR - sciopero Domani e dopoDomani del personale Air France per ottenere aumenti salariali. I lavoratori della compagnia incroceranno le braccia a partire da domattina, ma il vettore ...

Air France : nono giorno di sciopero - ‘uno spreco’ per vertici : Parigi, 18 apr. (AdnKronos) – Continua il braccio di ferro tra i vertici di Air France e i propri dipendenti che oggi sono in sciopero per il nono giorno di protesta dal mese di febbraio. La compagnia, controllata dal gruppo Air France – Klm, prevede oggi di assicurare il 70% dei voli lungo raggio, il 55% dei voli medio raggio e l’80% dei voli breve raggio. Per i vertici del gruppo, che hanno proposto ai sindacati un aumento ...

Tre offerte in campo per Alitalia - da ristrutturare - . Fuori Air France-Klm : Il suo futuro si deciderà dopo l'estate. Per l'azienda, in amministrazione straordinaria, i tedeschi di Lufthansa dovranno vedersela con la compagnia Easyjet e con Wizz Air, il vettore low cost con ...

Alitalia : Air France-Klm - non interessati a quota : Air France-Klm "non ha in programma di acquistare una quota in Alitalia". Lo fa sapere il gruppo franco-olandese in una nota. Alitalia: arrivate tre offerte, si chiedono tagli ROMA, 10 APR Tre offerte ...

Air France-Klm : in 7 giorni di sciopero persi circa 170 mln : Parigi, 10 apr. , AdnKronos, L'impatto sull'utile operativo dei sette giorni di scioperi, che si sono svolti tra il 22 febbraio e l'11 aprile, si attesta a 170 milioni di euro circa. Lo rende noto Air ...

Air France-Klm : a marzo trasportati 6 - 9 mln passeggeri - +4 - 2% - : Parigi, 10 apr. , AdnKronos, Air France Klm, a marzo, ha trasportato 6,9 milioni di passeggeri, in crescita del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il load factor si attesta all'87,3%,...