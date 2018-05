Agueci | “Corruzione sempre più diffusa ma politica non fa abbastanza”

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – “Io non parlerei di emergenza, la corruzione ormai è un fatto connaturato, un fenomeno in espansione, legato peraltro a una certa precarietà del sistema politico. L’unica novità è che oggi affiorano più cose di prima. Ma il fenomeno è diffusissimo”. A parlare è Leonardo, fino a poco tempo fa Procuratore aggiunto di Palermo che per anni si è occupato di numerose inchieste sulla corruzione nella pubblica amministrazione. Gli arresti di ieri a Catania, che hanno coinvolto anche un ex deputato regionale, oltre a funzionari pubblici, non lo hanno sorpreso affatto. “E’ una ulteriore dimostrazione che la corruzione èin ogni ambito”, dice all’Adnkronos. “Soprattutto nella pubblica amministrazione”. Per il magistrato “il 41 bis (carcere duro ndr) della corruzione sarebbe il blocco ...