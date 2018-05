Agrigento | Carabinieri scoprono finto fisiatra | tre denunce

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – Idihanno scoperto unche esercitava abusivamente la professione medica in uno studio improvvisato a Raffadali “con l’aiuto di una coppia di coniugi che gli procacciavano i clienti”. è questo lo scenario che hanno scoperto iin una indagine lampo, nata a seguito di alcune segnalazioni ricevute da cittadini del luogo, secondo cui un marocchino che si era da poco stabilito a Raffadali), aveva iniziato ad esercitare la specifica professione, con il supporto di una coppia di coniugi.“I dubbi che lo straniero non fosse realmente unsi sono insinuati fin da subito, sia per il timbro apposto sulla documentazione rilasciata ai clienti, sia per l’efficacia discutibile di alcune terapie somministrate – dicono gli inquirenti – Quando poi ihanno ...