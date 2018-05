Agrigento : Carabinieri scoprono finto fisiatra - tre denunce : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – I Carabinieri di Agrigento hanno scoperto un finto fisiatra che esercitava abusivamente la professione medica in uno studio improvvisato a Raffadali “con l’aiuto di una coppia di coniugi che gli procacciavano i clienti”. è questo lo scenario che hanno scoperto i Carabinieri in una indagine lampo, nata a seguito di alcune segnalazioni ricevute da cittadini del luogo, secondo cui un marocchino ...

Carabinieri : Agrigento - lunedì commemorazione appuntato Principato : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) - lunedì 16 aprile verrà commemorato l’appuntato dei Carabinieri Alfonso Principato, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, in occasione del 33esimo anniversario dalla sua tragica scomparsa, occorsa durante conflitto a fuoco in servizio in data 15 aprile 1985. "N