Aggiornamento per Galaxy S9 ed S9+ risolve bug delle chiamate

Inaspettato per Huawei P10 Lite Vodafone l’Aggiornamento B140 : focus sulla memoria RAM? : Una mossa a sorpresa quella che tocca riportarvi oggi 4 maggio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P10 Lite, almeno per quanto concerne le versioni brandizzate Vodafone, visto che questo particolare modello sta cominciando a ricevere proprio in queste ore l'aggiornamento B140. A distanza di una settimana circa dal nostro ultimo report sulla B139, dunque, occorre riscontrare un rilascio quasi d'emergenza per il device, al punto da chiederci ...

Disponibile Aggiornamento 1.23.0.1 per Overwatch : mappa Rialto e valanga di novità : Finalmente è Disponibile l'aggiornamento 1.23.0.1 di Overwatch che introduce la mappa Rialto, il rework di Hanzo e tanti cambiamenti per gli eroi. Blizzard infatti ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Overwatch molto corposo per PC, PS4 e Xbox One. La novità più importante è rappresentata senza alcun dubbio dalla nuova mappa italiana Rialto. La stessa mappa, di tipologia Trasporto, si ispira al celebre ponte di Venezia ed è Disponibile per le ...

Altro indizio per Honor 8 sulla compatibilità con l’Aggiornamento Oreo il 4 maggio : A sorpresa, da alcuni giorni a questa parte uno degli smartphone Android più chiacchierati è senza ombra di dubbio il cosiddetto Honor 8. Lanciato sul mercato poco meno di due anni fa e in grado di conquistare non pochi utenti italiani, grazie ad un rapporto tra scheda tecnica e prezzo piuttosto conveniente, il device sembrava non avere alcuna possibilità di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Al più qualche funzionalità ...

Si affaccia per Huawei P9 il nuovo Aggiornamento B502 : cosa cambierà a maggio? : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere per i tanti utenti che hanno puntato su un Huawei P9 in questi due anni di vita del device. Premesso che lo smartphone non riceverà l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, come ho avuto modo di confermarvi non molto tempo fa su queste pagine, resta da capire se ci saranno o meno i presupposti per accogliere quantomeno parte delle funzionalità dell'interfaccia EMUI 8.0, di cui si è tanto ...

Riscontri del 3 maggio per Asus ZenFone 3 dopo l’Aggiornamento 55 : come va il device? : Da circa 24 ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento di inizio maggio per le due versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3 che sono in commercio nel nostro Paese. Stiamo parlando della patch 55 che, come riportato nel nostro primo resoconto sulla vicenda, ha il compito di migliorare la durata della batteria con una serie di ottimizzazioni. Premesso che qualche riscontro più attendibile sotto questo punto di vista lo potremo avere solo tra ...

Altro capitolo per la telenovela Honor 8 : Aggiornamento Oreo ad un passo il 3 maggio? : Si arricchisce di un nuovo capitolo la telenovela infinita riguardante uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, a proposito di un argomento decisamente delicato per il pubblico. Inutile dire che sto parlando della compatibilità con l'aggiornamento Android Oreo, se non Altro perché gli stessi feedback discordanti rilasciati dal produttore in questi mesi non hanno aiutato a sciogliere i dubbi una volta per tutte. Come stanno effettivamente le ...

Nuovissima scadenza ufficiale per Huawei P8 Lite 2017 con Aggiornamento Oreo : riecco TIM : Ci sono novità interessanti che possiamo condividere con voi oggi a proposito di uno smartphone davvero apprezzato dal pubblico italiano, vale a dire il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, considerando il fatto che in tanti sono ansiosi di capire quando avremo modo di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Ci eravamo lasciati un paio di settimane fa con 3 che aveva annunciato la distribuzione del pacchetto software nel ...

Calendario scolastico 2018/9 : date inizio e fine lezioni - ponti e vacanze - regione per regione (ultimo Aggiornamento 2 maggio) : Ci stiamo avviando, ormai, alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 ma è già tempo di pensare al prossimo anno, occupandoci del Calendario scolastico 2018/2019: sono stati già resi noti alcuni calendari regionali, con l’indicazione di ponti e di vacanze. Gli altri verranno pubblicati in aggiornamento al presente articolo. Calendario scolastico 2018/2019 Bolzano Primo giorno di scuola: 5 settembre […] L'articolo ...

LIVE Roma-Liverpool - Champions League in DIRETTA : risultato e Aggiornamento in tempo reale. Serve la rimonta disperata : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-LIVErpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018. I giallorossi andranno a caccia della rimonta disperata di fronte ai 70mila caldissimi tifosi dello Stadio Olimpico: bisogna ribaltare il 5-2 maturato ad Anfield, Serve una nuova impresa come ai quarti di finale contro il Barcellona. I ragazzi di Eusebio Di Francesco devono vincere con tre gol di scarto per qualificarsi alla Finale di ...

In Italia l’Aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : XXS2DRDI con patch aprile : Un aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia è arrivato, sebbene non si tratti di Android Oreo 8.0, ma ancora di Android 7.0 Nougat, versione OS precedente. Per la verità, l'iterazione biscottata del sistema operativo mobile pensato da Google è stata già rilasciata per l'ex top di gamma 2016, e più precisamente a bordo degli esemplari inglesi no brand e di alcuni brandizzati, sempre geolocalizzati da quelle parti. Tornando ai fatti ...

Via ufficiale all’Aggiornamento Android Oreo per Huawei Mate 10 Lite : situazione al 2 maggio : Ci sono importanti novità che possiamo analizzare oggi 2 maggio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Pochi giorni fa ho condiviso con voi i riscontri da parte di TIM, secondo cui la diffusione sarebbe scattata a partire dalla metà di maggio, aprendo in questo modo le porte ad un pacchetto software per uno smartphone che in Italia ha ...

Dal 2 maggio Aggiornamento a sorpresa per Asus ZenFone 3? Segnalata patch 55 sulla batteria : Ci sono segnalazioni decisamente sorprendenti in questi minuti per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3, in particolare a proposito della versione ZE520KL, considerando il fatto che oggi 2 maggio alcuni utenti hanno iniziato a ricevere la notifica per installare l'aggiornamento 55. Si tratterebbe della terza patch impostata su Android Oreo, tra l'altro a distanza di appena dieci giorni dal nostro ultimo report sul pacchetto software 53. Insomma, se ...

Microsoft Traduttore : disponibile nuovo Aggiornamento per Windows 10 : Breve comunicato per segnalare la presenza di un corposo aggiornamento dell’app Traduttore per tutti gli utenti Windows 10. L’aggiornamento in questione introduce un sacco di novità grafiche e funzionali. Ecco la lista pubblicata da Microsoft: Cortana integration – Ask Cortana to start or join a conversation Supported languages: Chinese Simplified, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese Example commands: ...