Addio bug chiamata Samsung Galaxy S9 e S9 Plus | decisivo l’aggiornamento XXU1ARD4

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il bug delle chiamate ha smesso di tormentare gli utenti che nel tempo hanno deciso di puntare suiS9 e S9, grazie al fix contenuto nell'aggiornamento di aprile, più precisamente integrato nella serie firmwaredel giorno 24 del mese appena conclusosi. Il disturbo, divenuto particolarmente noioso, non permetteva la regolare fruizione della voce del proprio interlocutore nel corso delle conversazioni telefoniche per il sopraggiungere improvvisi di buchi dalla durata più o meno lunga, cui potevano far seguito, in alcune occasioni, delle vere e proprie interruzioni del flusso audio, a prescindere dalla qualità di copertura del segnale telefonico offerto dall'operatore di riferimento.Un qualcosa che stava iniziando molto ad infastidire i possessori diS9 e S9, per cui in Israele era partita addirittura una class-action contro il produttore ...