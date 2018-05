Activision | Call of Duty | Black Ops 4 sarà fantastico

Ufficiale Call of Duty Black Ops 4 - data di uscita rivelata da Activision : L'avevamo detto ma Activision ha anticipato tutti: Call of Duty Black Ops 4 è Ufficiale, lo riporta VentureBeat. I rumor in effetti si stavano susseguendo da settimane: a partire dalla star dell’NBA James Harden che, prima della partita contro gli Oklahoma City Thunder, ha indossato un cappellino dove si vede chiaramente il logo di un probabile Call of Duty Black Ops 4 e Kotaku inoltre ha confermato che il logo è proprio quello. Ma c'è stato ...