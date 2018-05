A sorpresa Asia Sagripanti ai Live con Renga batte Mirco Pio Coniglio in Piccola Anima

optimaitalia

: #TVOI A sorpresa Asia Sagripanti ai Live con @RengaOfficial batte Mirco Pio Coniglio in Piccola Anima (video)… - OptiMagazine : #TVOI A sorpresa Asia Sagripanti ai Live con @RengaOfficial batte Mirco Pio Coniglio in Piccola Anima (video)… - asia_marosa : RT @Silvia_3visan: ho fatto una sorpresa a pizzi - johnnysuhvage : RT @Nct_Italia12: [INFO] Abbiamo visto che MTV Asia ha iniziato un giveaway giornaliero, ma purtroppo aprendo il link ci siamo trovate… una… -

(Di venerdì 4 maggio 2018)aiconsconvolge i pronostici e conquista la finale con il Team Francesco. La scommessa vinta di Francescoper la prima Battle trae Marica Fortugno prende le forme di Ciao di Vasco Rossi. Un azzardo, sicuramente, che però ha portato i suoi frutti.Tra un battibecco e l'altro, soprattutto con Al Bano che rivendica la prima scelta di portare Vasco Rossi sul palco, Francescoha deciso di portare al Sing Off la voce di. Nessuna delle due era a conoscenza di uno dei brani più rappresentativi di Vasco, che hanno portato sul palco con una certa dignità anche considerando le difficoltà del brano che non sono così scontate ma legate alla carica interpretativa. I concorrenti di punta del Team di Francescosono stati riservati alla seconda Battle, per la quale è stata scelta La Risposta di Samuel....