A Saudita | al via ' Quality of Life' progetto da 13 | 3 mld dlr

L'Arabia Saudita invita il Qatar a inviare truppe in Siria - : "Il Qatar deve contribuire alla presenza delle truppe statunitensi in Siria e deve inviare le proprie truppe in Siria prima che il presidente degli Stati Uniti si rifiuti di fornire protezione al ...

È stata avviata un’azione legale contro un’azienda sarda e alcuni funzionari italiani per la vendita di armi all’Arabia Saudita : Tre diverse organizzazioni umanitarie hanno avviato una causa legale contro funzionari del ministero degli Esteri italiano e contro una società sussidiaria dell’azienda tedesca Rheinmetall con l’accusa di avere venduto armi all’Arabia Saudita, armi poi usate per bombardare lo Yemen. Le The post È stata avviata un’azione legale contro un’azienda sarda e alcuni funzionari italiani per la vendita di armi all’Arabia ...

Arabia Saudita : pronti a inviare truppe in Siria - : "Stiamo negoziando con gli Stati Uniti dall'inizio di quest'anno sull'invio di forze in Siria… Ma queste proposte e questa idea non sono nuove" ha detto il ministro. Ha ricordato che questi ...

Arabia Saudita : al via visita erede al trono in Spagna - prevista firma accordi settore difesa per 2 miliardi di euro : Durante la sua breve visita a Madrid, Mohammed bin Salman firmerà cinque memorandum d'intesa con la Spagna nei settori della cultura, scienza, lavoro, trasporto aereo e difesa. Secondo i media ...