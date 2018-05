A San Pietro Scienza Arte Territorio | tornano gli open days di Agraria

Scherma Modica : Giorgio Avola a San Pietroburgo : Coppa del mondo assoluta fioretto: Giorgio Avola a San Pietroburgo. 3º prova regionale gran premio giovanissimi e prova regionale paralimpica a Modica

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : spadiste di scena a Dubai - mentre San Pietroburgo ospita i fiorettisti : Sarà un fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Si va da Dubai a San Pietroburgo con spada femminile e fioretto maschile protagonisti di questo weekend schermistico. Saranno gli Emirati Arabi Uniti il palcoscenico del ritorno in pedana delle spadiste. Si riparte dal meraviglioso successo di Mara Navarria in quel di Budapest, con la friulana alla seconda affermazione stagionale dopo quella di Tallinn. Il deserto arabo ha già ...

Pamela Mastropietro - nuovi interesSanti dettagli : Dopo tre mesi, emergono dettagli sul caso Pamela Mastropietro, la diciottenne di origine romana morta a Macerata il 30 gennaio scorso dopo essere fuggita dalla comunità di recupero Pars di Corridonia. Tre sono gli indagati dell'inchiesta in corso sulla morte di Pamela: Innocent Oseghale, Desmond Lucky e Lucky Awelima, tutti e tre di origine nigeriana. Il liquido seminale trovato sul corpo della giovane è stato comparato con quello dei tre ...

San Pietro in Amantea. Felice Magnone morto schiacciato da un tronco : Infortunio mortale a San Pietro in Amantea (Cosenza). Felice Magnone, 80 anni, è morto schiacciato da un grosso albero nel corso

Veglia di preghiera in San Pietro : La diretta streaming sarà disponibile sul canale Facebook di Pierluigi Bartolomei. preghiera 'con' Alfie per i suoi genitori e per la conversione dei nostri cuori , 28-4-2018, Quando ci apriamo alla ...

San Giuliano Terme - malore mentre gioca a calcio con gli amici : Pietro muore e 33 anni : Tragedia in campo ad Asciano, dove Pietro Bellè, 33enne di San Giuliano Terme, è deceduto dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre giocava a calcio con gli amici. Non aveva evidenti problemi di salute né alcun sintomo che potesse far presagire quanto accaduto. "Una serata assurda".Continua a leggere

Fiaccolata a piazza San Pietro per Alfie : E' prevista in serata una veglia e Fiaccolata di preghiera a piazza San Pietro per il piccolo Alfie Evans. L'iniziativa è partita già da ieri, spontaneamente sui social, e in Vaticano sono arrivate ...

A San Pietroburgo per i Mondiali 2018 si aprirà una casa di orgoglio LGBT - : Nella querela, hanno sottolineato che l'apertura del luogo è prevista nei giorni della Coppa del mondo di calcio. Al fine di divulgare questo evento, i rappresentanti delle minoranze sessuali ...

Gianni Morandi canta per Papa Francesco in Piazza San Pietro : anche Guccini tra la folla : Gianni Morandi canta per Papa Francesco durante il pellegrinaggio dei fedeli della diocesi di Bologna Cesena. L'artista di Monghidoro ha quindi rincontrato il Pontefice con un medley con il quale ha intrattenuto i presenti in Piazza San Pietro, accorsi dalla Diocesi di Bologna Cesena. L'incontro è stato anche lungamente testimoniato sui social, nei quali l'artista compare mentre stringe la mano al Pontefice. Gianni Morandi ha anche avanzato ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione quando si spoSano? Svelata data del matrimonio : Uomini e Donne: quando si sposano Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? A Verissimo Svelata la data delle nozze La proposta di matrimonio di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta è stato uno dei momenti clou della finale dell’Isola dei Famosi. Oggi, però, tutti su queste nozze vogliono sapere molto di più. quando si sposano Rosa e […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione quando si sposano? Svelata data del ...

