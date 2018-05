A Roma un festival sulla cultura lituana Le mostre in programma

Festival del Cinema Spagnolo 2018 - a Roma dal tre all’otto maggio : L'undicesima edizione del Festival del Cinema Spagnolo 2018 si terrà a Roma dal tre all'otto maggio con interessanti anteprime, ospiti imperdibili e tante pellicole di qualità.

A Roma il festival del cinema spagnolo : tra gli ospiti l'attrice Angela Moliìna : Si tiene a Roma, presso il cinema Farnese di Campo de Fiori da domani - giovedì 3 fino a martedì 8 maggio 2018 l'undicesima edizione del festival del cinema spagnolo, che proseguirà da maggio a ...

CONCERTO - OMAGGIO PER LUCIO DALLA - FESTIVAL DELLA BELLEZZA VERONA - 2 GIUGNO TEATRO RomaNO - : Artisti e amici di LUCIO DALLA ricordano, in un CONCERTO-OMAGGIO al FESTIVAL DELLA BELLEZZA di VERONA con la coproduzione di F&P Group , uno dei grandi protagonisti DELLA canzone d'autore italiana, ...

Roma - dal 4 al 15 maggio Flux Festival Lituano delle arti - : 3 mostre, 2 rassegne video, 5 concerti, 5 spettacoli per un totale di 12 giornate di arte, teatro, danza, musica …

Roma Lo Spiraglio. FilmFestival della salute mentale : Diretto da Federico Russo e Franco Montini, rispettivamente per la parte scientifica ed artistica, Il festival ha lo scopo di raccontare il mondo della salute mentale nelle sue molteplici varietà, ...

Tutti gli ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - anche Gianna Nannini nel cast del “Festival Rock” : Aggiornato il cast di ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma: Tutti i performer che martedì 1 Maggio, durante la Festa dei Lavoratori, saliranno sul prestigioso palco! Un ricco parterre di artisti che, durante la maratona televisiva in diretta su Rai 3, si alterneranno sul palco del Concerto del Primo Maggio: l'evento si svolge in Piazza San Giovanni a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco del grande evento musicale, tanti ...

Roma - chiuso il Festival delle Scienze 2018 : Roma, chiuso il Festival delle Scienze 2018 – Si chiude con 51 mila presenze la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze di Roma (25mila in quattro giorni l’anno scorso), che quest’anno ha esteso la sua durata a sette giorni, dal 16 al 22 aprile. Nell’arco di una settimana 18mila studenti hanno letteralmente invaso l’Auditorium, 11 mila visitatori sono andati al Bioparco e 6 mila nelle Biblioteche Romane. E non ...

Outdoor 2018 - a Roma l'arte disobbediente al festival di cultura urbana più grande d'Italia : Chi varcherà la soglia dell'ex mattatoio di Roma si troverà davanti un labirinto e quattro strade da imboccare. Disobedience o Total Recall? Speedlight o RetRomania? Sì, perché è tra disobbedienza e incursioni nel passato, avanguardismo e rielaborazione che si gioca la partita dell'arte. Outdoor festival, la kermesse Romana dedicata alla street art e alle discipline dal basso a cura di Antonella di Lullo e ...

Da Martone a Brook - dal 19 settembre la XXXIII edizione del Romaeuropa Festival : ''Perchè quest'anno - ha ribadito Monique Veaute - siamo andati a vedere cosa accade, artisticamente, culturalmente, al di fuori dell'Europa per aprici, tutti, a nuove visioni del mondo, alla ...

Torna il Romaeuropa Festival 2018 - dal 19 settembre al 25 novembre a Roma : Si è svolta questa mattina a Roma la conferenza stampa della nuova edizione del Romaeuropa Festival 2018, che si preannuncia ricca di novità. 27 i luoghi del Festival che ospiteranno 68 progetti per 168 repliche oltre a mostre, installazioni, convegni e percorsi di formazione; circa 55.000 posti di spettacolo in vendita, 38 prime nazionali e 29 programmi internazionali, 10 coproduzioni, per un’edizione che supera i confini europei aprendosi ...

XIII National Geographic Festival delle Scienze a Roma : Nessi causali che non soltanto dominano il campo della scienza ma irrompono anche in ogni dimensione del nostro quotidiano. Si parlerà quindi della causalità in rapporto con il senso della libertà ...

Festival delle Scienze di Roma : al Bioparco le giornate “Dai dinosauri al rospo dorato : la causa delle estinzioni” : La Fondazione Bioparco aderisce al Festival delle Scienze di Roma il 21 e 22 aprile 2018 con le giornate – evento: “Dai dinosauri al rospo dorato: le cause delle estinzioni”, in cui si potranno comprendere le principali cause che hanno determinato le estinzioni del passato, quelle che minacciano l’attuale esistenza di molte specie in natura e il ruolo del Bioparco per la loro conservazione. In programma dalle ore 11.00 alle ore 17.00 molteplici ...

Da lunedì a Roma il National Geographic Festival delle Scienze : Roma, 14 apr. , askanews, Con oltre 340 eventi di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per ...

Roma. Al via il festival delle scienze : Al via il festival delle scienze di Roma dal 16 al 22 aprile – “Le cause delle cose”, questo è il tema della XIII edizione del National Geographic festival delle scienze che si svolgerà a Roma all’Auditorium Parco della Musica dal 16 al 22 aprile 2018 e che, con oltre 340 eventi, di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ...