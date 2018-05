A Ellera di Corciano | PG | convegno dell' Associazione Lavoro&Welfare sull' accordo tra

Ellera di corciano - incendio nella notte in una palazzina : due appartamenti distrutti - messe in salvo 15 persone : Forse un mozzicone di sigaretta lasciato incustodito è la causa di un incendio avvenuto questa mattina in un appartamento in via Gramsci ad Ellera di corciano. Le fiamme nonostante l'intervento ...