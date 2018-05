A che gioco sta giocando Matteo Renzi

Voglio fare un gioco con te : lo scherzo perverso sull'auto parcheggiata : Un'automobilista ha avuto la splendida idea di giocare uno scherzetto ai controlloridei veicoli in sosta: ecco cosa ha fatto.--Un automobilista di Catania ha avuto un pensiero davvero singolare, per non dire perverso: mettere sul cruscotto dellamacchina decine di bigliettini, per complicare la vita dei controllori della Sostare: quale sarà il ticket corretto?Un ottimo modo per mandare al manicomio vigili e controllori.

'Il paese dei Pinocchi' : aperte le iscrizioni per il gioco-spettacolo che - a Formigine - coinvolgerà bambini e genitori : Ecco "Il paese dei Pinocchi", un fantastico mondo abitato da decine di Pinocchietti, narratori furbeschi e malandrini, che attraverseranno il campo dei miracoli, faranno , forse, amicizia con ...

“Un’ambulanza - presto”. Ma era troppo tardi. Morire a 2 anni per quello che credeva un gioco : Doveva essere una giornata di festa, il sole che anticipava l’estate, il profumo del mare e i pensieri di tutti i giorni che volano lontano, portati via da vento. E invece non è stato così. Il dramma era dietro l’angolo, una famiglia è adesso distrutta e un paese sconvolto. Succede a Marsale dove la comunità piange la scomparsa di un bambino di due anni appena. Giorgio Coppola è morto strangolato, mentre giocava, con la cinghia della ...

L'affascinante Inked si mostra in un nuovo trailer che celebra l'arrivo del gioco su Steam : Inked è un peculiare puzzle-adventure game disegnato a mano che è recentemente arrivato su Steam al prezzo di circa 16€, e per festeggiare il suo debutto gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer nuovo di zecca che mostra alcuni sketch preliminari e un buon numero di sequenze di gameplay inedito.Il gioco propone una miriade di rompicapi da risolvere ed è realizzato con un avvolgente stile grafico. Saremo l'"Eroe senza nome", impegnato a ...

Nasce il primo gioco da tavolo Battle Royale - che strizza l'occhio al design di Fortnite : Dopo aver conquistato buona parte del mercato dei videogiochi, il genere Battle Royale non è sazio di successi e potrebbe presto diffondersi tra i giochi da tavolo, almeno nelle speranze di Brandon McCaskill. McCaskill è infatti l'ambizioso ideatore di Last One Standing, il primo gioco da tavolo Battle Royale che a partire dal 1° maggio sarà protagonista di una campagna di finanziamento su Kickstarter.Nel gioco si affronteranno fino a 8 ...

Sta per uscire un videogioco che si ispira ai film di Miyazaki : Ambientato all'interno di un mondo dove non c'è più traccia dell'essere umano, popolato invece da creature molto particolari come ad esempio una misteriosa divinità dalle sembianze feline, il gioco ...

'Liberi dalla politica che si prende gioco di noi' : l'utopia del 25 aprile : Quando Norberto Bobbio pronunciò queste parole era il 25 aprile 1957: non avrebbe mai potuto immaginare che 61 anni dopo quello di liberarsi dalla politica sarebbe stato il più grande e diffuso ...

Ricordate Salvo del GF1? Ha sganciato una bomba. Il pizzaiolo che ha partecipato alla prima edizione del reality ha fatto una dichiarazione pesante su uno dei ragazzi attualmente in gioco. Le parole di Veneziano non lasciano indifferenti. Dolori… : State seguendo il Grande Fratello 15? Allora vi siete resi conto che questa edizione è iniziata bella movimentata… Già ci sono state discussioni, già ci sono stati primi baci, “avvicinamenti” proibiti (ci riferiamo all’amicizia sbocciata tra Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric); qualcuno ha già detto di voler lasciare la casa; Striscia ha scatenato il sospetto che un concorrente in gara abbia un telefono; Aida Nizar ha ...

God of War : attraverso un video Cory Barlog ringrazia i fan che hanno atteso a lungo il gioco : God of War è finalmente tra noi, l'esclusiva di Sony Santa Monica è ora disponibile per PS4 (e PS4 Pro) e, proprio nel giorno del lancio, il director Cory Barlog ha voluto ringraziare i fan che hanno atteso a lungo il titolo con un video messaggio.Il director è stato già protagonista di un filmato che mostrava tutta la sua commozione di fronte alle recensioni più che positive per God of War e ora, come segnala Dualshockers, arriva un nuovo video ...

"O la va o la spacca". Salvini si butta avanti anche fino a un pre-incarico : "Me la gioco fino all'ultimo..." : "Non vorrei ci fosse qualcuno, da tutte le parti che non ha la nostra stessa voglia di far partire il governo. Secondo me, c'è chi tifa a far saltare l'accordo politico per varare l'ennesimo governo tecnico. Io me la gioco fino all'ultimo mettendoci direttamente la faccia. Poi, se va, va...".Lo scroscio di applausi che ha accompagnato questa frase di Matteo Salvini a Isernia è essenziale per capire il senso delle sue parole. E' una ...

Azione e adrenalina nel nuovo trailer di Defector - videogioco VR che sembra ispirato a Mission Impossible : Spesso i film d'Azione propongono allo spettatore situazioni surreali, nel quale l'eroe di turno compie imprese sovrumane per salvare il mondo dal cattivo di turno. Defector , titolo VR per Oculus Rift dai ragazzi di Twisted Pixel, sembra davvero essersi ispirato a quel genere di film per portare sul piccolo schermo dei visori delle ...

Phil Spencer promette : un gioco come God of War? "Le grandi esclusive Microsoft anche single-player arriveranno" : Al di là dei discorsi sulla pura qualità non si può negare che dando un'occhiata alla proposta first-party di Sony e Microsoft per questo 2018 la differenza sia evidente. La compagnia di Redmond, a meno di nuovi annunci, si trova tra le mani principalmente Sea of Thieves, State of Decay 2 e Crackdown 3, tre giochi che non possono di certo rientrare nel genere dei titoli story-driven, delle grandi produzioni dotate di una trama che si ponga al ...

Sebastian Vettel "assolve" Max Verstappen per la toccata che lo ha messo fuori gioco : "Le gare sono così. Sono cose che succedono, è stato negativo per entrambi. Non c'è molto da aggiungere. Ho perso bilanciamento con tantissimo sovrasterzo, era difficile stare in pista, cercavo solo di sopravvivere". Così Sebastian Vettel, ottavo nel Gp di Cina, commenta il maldestro tentativo di sorpasso di Max Verstappen che ha fatto andare in testa coda sia la Ferrari sia la Red Bull. "Le gare a volte ti fanno un ...