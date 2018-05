wired

: RT @scoopscoop6: 7 piattaforme ancora attive di cui probabilmente non ricordi la password - angiuoniluigi : RT @scoopscoop6: 7 piattaforme ancora attive di cui probabilmente non ricordi la password - scoopscoop6 : 7 piattaforme ancora attive di cui probabilmente non ricordi la password - MilanoCitExpo : 7 piattaforme ancora attive di cui probabilmente non ricordi la password #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il mondo delledi condivisione online è affascinante: continuano a nascerne ininterrottamente di nuove (a volte sulla base di premesse vecchie di almeno dieci anni), eppure esistonoluoghi virtuali inaugurati anni o decenni fa che risultano tutt’ora attivi nonostante siano stati abbandonati dalla maggior parte del loro pubblico originale. Siti web che sarebbe possibile visitareoggi, se solo qualcuno riuscisse a ricordare lache aveva usato mentre era al liceo. Ne abbiamo scelti sette. Per rientrare a visitarli abbiamo dovuto ripescare i link di cambioda indirizzi email dimenticati secoli fa. Fotolog Nato nel 2002 come piattaforma di condivisione fotografica, permetteva di caricare una singola immagine al giorno. Solo un massimo di venti utenti avrebbe potuto commentarla (chi voleva strafare poteva pagare per l’account Gold). Nel ...