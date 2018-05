5 motivi per guardare Cobra Kai su YouTube Red

Al via il rimborso dei biglietti per il concerto di Red Canzian a Bergamo annullato per motivi tecnici : Il rimborso dei biglietti per il concerto di Red Canzian a Bergamo annullato è già stato avviato. Il live era previsto per il 9 maggio al Palacreberg di Bergamo. I motivi sarebbero tecnico-organizzativi. Coloro che hanno già acquistato i biglietti possono già richiedere lo storno entro e non oltre il 13 maggio. Due le modalità con le quali è possibile accedere alla campagna di rimborso, che differisce in base alla modalità di acquisto ...

Dieci buoni motivi per scegliere una crociera fluviale - un modo alternativo e confortevole per navigare sui grandi fiumi : L’Italia con le sue città di costiera e i suoi porti è da sempre una meta attraente per i crocieristi di ogni parte del mondo. Infatti, quasi 11 milioni degli oltre 25 che nel 2017 hanno fatto una crociera, sono passati per un porto italiano. Una cifra che si prevede in aumento nel 2018, con circa 27,2 milioni di passeggeri delle navi da crociera in tutto il mondo, seguendo il trend positivo degli ultimi tempi che ha visto un +60% in 10 anni, ...

5 motivi (e un consiglio) per affidarci all’amore online di Facebook : L’ultima promessa di Mark Zuckerberg è la più grossa di tutte: ve lo trovo io, l’amore. Visto che noi non siamo più capaci, il fondatore di Facebook ha annunciato l’ultima trovata per intromettersi nella nostra vita: l’applicazione per avviare relazioni sentimentali. Non amorazzi qualunque, no. Meaningful, long-term relationships, dice. Storie serie, insomma. Primo risultato: panico nei siti di incontri. Le azioni di Match Group, proprietaria di ...

Johnny Deep denunciato dalle ex guardie del corpo/ “Lavoro tossico e pericoloso” - ecco tutti i motivi : Johnny Deep denunciato dalle ex guardie del corpo: “Lavoro tossico e pericoloso”, ecco tutti i motivi che avrebbero spinto i due ad accusare il celebre attore pieno di guai.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:58:00 GMT)

Spifferata bomba : perché la Clerici molla la Prova del cuoco. Sembrava che la conduzione di un programma il sabato sera fosse una “promozione” ma le cose stanno in modo decisamente diverso. I motivi dell’addio di Antonella che fanno disperare la Rai : Antonella Clerici lascia “La Prova del cuoco” e questo, ormai, lo sappiamo tutti. Ma perché? Cosa è successo tra Antonella e la Rai? perché la rimpiazzano con Elisa Isoardi? La verità è diversa da come ci è stata posta… Sì, perché è stata la Clerici a mollare. È da tanto tempo che la Clerici fa sapere di voler ridurre i suoi impegni lavorativi per dedicarsi di più e meglio al compagno e alla figlia. L’unico modo per ridurre gli impegni ...

Sciopero scuola 11 maggio 2018 : chi aderisce e motivi della protesta Video : Mancano pochi giorni allo Sciopero della #scuola previsto per l'11 maggio, giorno della Prova Invalsi di Matematica. A re le informazioni su chi aderisce e i motivi. Nei giorni successi alla protesta del 2 e 3 maggio [Video], la scuola italiana sara' protagonista di una nuova mobilitazione, indetta stavolta dal sindacato di base SGB Sindacato Generale di Base. Lo ha comunicato il #Miur ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca ...

Libia - Mogherini : motivi di speranza ma situazione resta fragile : "Vediamo alcune ragioni per sperare, ma la situazione è fragile". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini alla conferenza stampa congiunta col segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul ...

Juventus-Napoli - la corsa scudetto non è chiusa : i 5 motivi per cui Sarri può ancora ribaltare ogni pronostico : La 35^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo del torneo ed in particolar modo per la corsa scudetto. Tra mille polemiche la Juventus ha ottenuto il successo nella trasferta contro l’Inter, errori grossolani da parte dell’arbitro Orsato che ha condizionato nettamente l’andamento dell’incontro, mazzata mentale per gli azzurri che hanno dovuto fare i conti con la sconfitta sul ...

Roma - Liverpool : 3 motivi per non arrendersi : La vittoria schiacciante contro un Chievo in lotta per la retrocessione deve essere un punto d’inizio per la sfida di mercoledì 2 maggio, quando i giallorossi affronteranno i Reds nella gara di ritorno di questa semifinale di Champions League. Una sfida nella sfida, una rivincita che tarda ad arrivare ma che, per ancora 90 minuti, terrà chiunque incollato davanti alla televisione, tra case di amici, pub e ristoranti, tutti coloro che non ...

Da Hamsik nel presepe a Koulibaly «insensibile» : 10 motivi (semiseri) per cui il Napoli può vincere lo Scudetto : «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione». Si alza forte il grido dei tifosi partenopei che, a quattro giornate dalla fine della Serie A, provano a spingere i loro beniamini verso un clamoroso sorpasso sulla Juventus. O meglio, clamoroso fino a qualche settimana fa: oggi infatti, dopo aver battuto la capolista bianconera nello scontro diretto di domenica scorsa ed essersi portati ad un solo punto di distanza in classifica, gli azzurri ...

Sciopero scuola 2 e 3 maggio 2018 : i motivi della protesta Video : Mancano pochi giorni allo Sciopero della #scuola del 2 e 3 maggio, a cui ha aderito l'Anief, l'associazione nazionale #insegnanti e formatori. Professori e personale Ata [Video], in segno di protesta, si assenteranno da scuola, mettendo così a rischio il regolare svolgimento delle lezioni durante i due giorni successivi al Primo maggio, festa dei lavoratori. Ad oggi, risulta concreta la possibilita' di un maxi-ponte, poiché le date del 2 e 3 ...

Inter - 5 motivi per credere nell'impresa : L'Inter di Luciano Spalletti si prepara alla sfida di sabato sera contro la Juve e l a Gazzetta dello Sport evidenzia come i nerazzurri abbiano cinque motivi per essere ottimisti. 'Serve l'impresa alla banda Spalletti. Una Juve 'ferita', arrabbiata e spalle al muro è da prendere tremendamente sul ...

Corsa Champions League - i 5 motivi per cui Lazio e Roma sono nettamente in vantaggio sull’Inter : Corsa Champions League – Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, in particolar modo sempre più emozionante la Corsa per la Champions League, tre squadre in Corsa per gli ultimi due posti dietro Juventus e Napoli, stiamo parlando di Inter, Roma e Lazio. Le due Romane a quota 67 punti, uno più in basso la squadra di Luciano Spalletti, i nerazzurri dopo un inizio importante rischiano seriamente di non qualificarsi per i primi ...