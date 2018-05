200 anni fa nasceva Karl Marx | la sua vita | dalla passione politica all’amore per Jenny

Gino e Antonietta - quasi 200 anni in due - e il loro amore lungo 75 anni : è festa in Sardegna : Dalla Sardegna arriva la storia di questa coppia, Gino Lilliu e Antonietta Mascia, che il primo maggio ha festeggiato le nozze di platino. Lui, ex sindaco di Ussana, a luglio compirà 104 anni, la sua sposa ne ha 96.Continua a leggere

INCHIESTA PIL/ Italia - altri quattro anni per tornare ai livelli del 2008 : L’Istat ha comunicato i dati sul Pil del primo trimestre dell’anno. Ancora troppa la crescita da recuperare. E l’Italia non ha ancora un Governo. UGO ARRIGO(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:02:00 GMT)INCHIESTA ALItalia/ Altro che risparmi, la compagnia costa più che con Etihad, di U. ArrigoSPILLO/ Derivati del Tesoro, 4 miliardi persi per una schedina sbagliata?, di G. D'Atri

Matti Live : dieci anni di musica matta 2008-2018 : Il disco uscirà in tutti gli store digitali e piattaforme streaming il 4 Maggio 2018 mentre la distribuzione fisica del doppio CD è già affidata ad Audioglobe . Il gruppo composto da Francesco Ceri , ...

Banda Varallo celebra i 200 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cultura e turismo > Banda Varallo celebra ...

Quanto è pop quel tedesco : dopo 200 anni Marx ispira ancora : Il mondo in cui viviamo si è radicalmente trasformato da quando venne dato alle stampe il Manifesto. E mentre nelle sale cinematografiche "Il giovane Karl Marx" di Raoul Peck racconta la genesi di ...

Sky Atlantic Dawson's Creek - il canakle dedicato alla serie cult dei primi anni 2000 : Dopo Beverly Hills 90210, prima di The O.C,c’è stata una serie che con i personaggi e il suo modo di raccontare sul piccolo schermo i problemi adolescenziali è riuscita a lasciare il segno e a rimanere impressa nell’immaginario collettivo di un’intera generazione di giovani e giovanissimi. È DAWSON’S Creek, la serie con protagonista James Van Der Beek, che ha fatto da trampoli...

Reggina - che degrado in 10 anni : nel 2008 mugugni per la salvezza in serie A - oggi festa per quella speculata sulle disgrazie altrui in Serie C [FOTO e VIDEO] : La Reggina ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie C, decisivo il successo nella gara del Granillo contro l’Akragas, 2-0 il risultato finale. Si sta per concludere una stagione che comunque può considerarsi negativa nonostante l’obiettivo raggiunto, è arrivata una salvezza ‘tirata per i capelli’ e non certamente per meriti propri ma per disgrazie altrui, non sono mancate le figuracce come le pesanti sconfitte ...

Si gioca 200mila euro dei fedeli. Parroco di Spinea patteggia due anni. E va in cura per ludopatia : Malato di gioco, si è appropriato di 200mila euro dei fedeli. Flavio Gobbo, l'ex Parroco di Spinea, ha patteggiato due anni di reclusione. Aveva ottenuto dal Vescovo di Treviso un periodo di sospensione dal ministero dopo un presunto buco di 200 mila euro dalle casse della Chiesa, e ora si sta sottoponendo "ad un programma terapeutico riabilitativo in un centro specializzato per curare una forma patologica di disturbo da gioco ...

Pompei : scoperti affreschi di amorini e delfini dopo 2000 anni dall’eruzione : Pompei è una scatola dei tesori senza fondo. E così ogni giorno c'è una nuova scoperta. Stavolta succede agli scavi in corso al Regio V, da cui emergono come conigli dal cilindro degli affreschi dopo duemila anni dalla coperta di lapilli che li hanno protetti fino a noi. Ad annunciarlo è il direttore del parco archeologico, Massimo Osanna.Continua a leggere

Brooks Brothers - una storia lunga 200 anni : Pochissimi marchi al mondo possono vantare una storia di successi tanto lunga. Brooks Brothers ha il privilegio di essere tra quelli. Il brand moda made in USA ha infatti festeggiato ben 200 anni e per celebrare un anniversario così importante ha organizzato una festa esclusiva nel suo flagship store di Via San Pietro all’Orto a Milano. Tanti amici, personalità di spicco e clienti affezionati sono accorsi all’evento realizzato in collaborazione ...

Ludovico Fremont - “Walter” ora è così. Nel 2006 si era fatto conoscere al grande pubblico nei Cesaroni. Dall’ultima puntata di anni ne sono passati 8. Eccolo oggi : Il grande pubblico lo ha conquistato nel 2006 con il ruolo di Walter nei Cesaroni. Amico e confidente di Marco, uno dei protagonisti della serie, con il passare delle puntate aveva conquistato il cuore degli italiani con il suo sorriso sornione, ritagliandosi una fetta di popolarità sempre maggiore. Dalla fine di quella fortunata serie sono passati 8 anni e Ludovico Fremont continua nella sua crescita professionale. Dopo l’esperienza nel ...

Bunga bunga - escort - doppia morale : così Verdi il “tricolore” da quasi 200 anni spiega l’Italia agli italiani (che non sempre hanno capito) : Le corna che fanno male più al nome che al cuore. Le cene eleganti e i cortigiani vili, adoranti intorno al governante, che peraltro se ne frega di governare. Le escort mantenute e poi allontanate dai parenti del consumatore finale. Il cazzeggio fine a se stesso del vitellone fino a un’età ormai stramatura. Le donne, poi, trattate come soprammobili: da usare e gettare, da possedere non solo nel senso carnale ma anche come proprietà ...

L'Aquila - nove anni dopo - ricorda le vittime del 6 aprile 2009 : Sono passati nove anni dal 6 aprile 2009 , quando una forte scossa di # Terremoto , pari a 6.3 gradi sulla scala Richter, provocò 309 vittime e danni ingenti nella città e provincia de L'Aquila . Per ...

