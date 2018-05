20 anni fa il primo iMac | rivoluzione PC

Maria Fida Moro/ La primogenita di Aldo Moro in tv a 40 anni dalla morte del padre (Matrix Chiambretti) : Maria Fida Moro, la figlia primogenita di Aldo Moro torna in televisione a quarant'anni dalla morte di suo padre. Cosa racconterà stasera su Canale 5? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:53:00 GMT)

Stella Frizzi compie 5 anni. E per il primo compleanno senza papà Fabrizio - ecco che fa Carlo Conti in diretta. Un gesto bellissimo : primo compleanno senza papà per la piccola Stella, la figlia che Fabrizio Frizzi ha avuto dalla moglie Carlotta Mantovan. Il 3 maggio ha spento 5 candeline. Frizzi se ne è andato per sempre poco più di un mese fa, il 26 marzo scorso, per via di un brutto male contro cui ha lottato senza tregua. Aveva 60 anni e ha lasciato un vuoto incolmabile in televisione. Amici, colleghi e telespettatori non dimenticheranno la sua professionalità e ...

Guido Caprino ne Il Miracolo nei panni di un Primo Ministro in crisi in attesa di 1994 : le parole dell’attore : Guido Caprino ne Il Miracolo presterà il volto al protagonista, il Primo Ministro che vedrà andare tutto a rotoli proprio per via del ritrovamento di questa statuetta che piangeva sangue. Uno degli interpreti più apprezzati delle serie tv Sky e Rai, è pronto a tornare in tv, nel prime time di Sky Atlantic da martedì 8 maggio alle 21.15 per dare vita ad uno dei personaggi dei romanzi di Niccolò Ammaniti che ha firmato la serie tratta ...

Gianna Nannini regina del Primo Maggio 2018 con Gazzé - Consoli e Vibrazioni : video dei Big al Concertone di Roma : Si è aperta con lei l'ultima parte del Concertone 2018: una Gianna Nannini regina del Primo Maggio 2018 a Roma ha animato la serata di chiusura della lunga maratona dal vivo di piazza San Giovanni, il tradizionale evento organizzato dai sindacati confederati, quest'anno dedicato allo spinoso tema della sicurezza sul lavoro. Come per le ultime date del suo Fenomenale - Il Tour, anche stavolta Gianna Nannini ha dovuto esibirsi seduta dopo ...

LO STATO SOCIALE - LODO GUENZI/ "Mi sono rotto il c..." al Concerto Primo Maggio 2018 : tre anni fa fu censurato : Lo STATO SOCIALE, LODO GUENZI: il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni aperto con un monologo antipolitica destinato a scatenare delle polemiche...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:54:00 GMT)

Barletta Primo Maggio. Cannito : 'Senza lavoro si diventa fragili' : Il nostro compito, invece, è di creare per voi le condizioni migliori, di promuovere politiche attive, di progettare una visione di città moderna, accogliente, viva! La politica e chi governa non può ...

Primo maggio - Karl Marx ha duecento anni ma non li dimostra : Questo Primo maggio, festa del lavoro, assume un significato particolare. Il 5 maggio del 1818, infatti, nasceva a Treviri Karl Marx. A 200 anni dalla nascita tutti devono riconoscere che si tratta del pensatore più poderoso e complessivo dell’epoca contemporanea. Più che mai valida è la sua affermazione secondo la quale la storia è storia di lotta di classe e che, quindi, la lotta di classe è il motore della storia. Anche ai nostri ...

Concerto del Primo Maggio - gli artisti a Piazza San Giovanni - e non solo - : Concerto del Primo Maggio: ecco gli artisti presenti Come ogni Primo Maggio, in tutto il mondo ricorre la ' Festa del lavoro ", che in Italia viene celebrata con il classico Concerto organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL in Piazza San Giovanni. Nel corso della 28esima edizione del ...

Primo maggio - l’amarezza dell’operaio dell’Ilva : “Solo una cosa è cambiata in questi anni : ci sono sette colleghi in meno” : “Una cosa è cambiata in questi anni: che ci sono sette colleghi in meno”. Nella mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno maggio Libero e Pensante, la testimonianza di Mirko, operaio all’Ilva. “Morti sul lavoro in un impianto che era sotto sequestro: ci hanno detto che si chiamano morti bianche perché non c’è una mano che uccide direttamente. Io continuo ad andare a ...

FATBOY SLIM/ Il dj inglese festeggia i 20 anni di "You've Come A Long Way - Baby" (Concerto Primo Maggio 2018) : FATBOY SLIM festeggia i 20 anni di "You've Come A Long Way, Baby" sul palco del Concerto del Primo Maggio 2018, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:33:00 GMT)

