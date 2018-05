Zimbabwe | introdotto il vaccino contro il cancro cervicale

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) Le ragazze di tutto losaranno protetteuna delle malattie più letali del Paese in seguito all’introduzione delil Papilloma virus (HPV) nel programma di vaccinazione di routine del Paese; è quanto annunciato oggi dalla First Lady delloAuxillia C. Mnangagwa, durante la cerimonia di lancio ad Harare. I vaccini, che saranno finanziati da Gavi, the Vaccine Alliance e dal governo dello, saranno somministrati a oltre 800.000 ragazze di età compresa tra i 10 e i 14 anni in tutto il Paese. L’UNICEF, l’OMS e i partner lavoreranno a fianco del Ministero della Salute delloper garantire l’attuazione del programma. “Quest’evento è importante per loper migliorare la salute delle donne,” ha dichiarato la First Lady Auxillia C. Mnangagwa durante l’evento di lancio. “Loè fortemente ...