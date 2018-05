Zarco | è ufficiale la Ktm Marquez | Io aspetto Dani o Dovi

gazzetta

: Zarco ufficiale Ktm. Ecco fatto. Raggiunge Pil espargaro sulla moto arancio. Un altro pezzo va a posto. Quella dell… - guidomeda : Zarco ufficiale Ktm. Ecco fatto. Raggiunge Pil espargaro sulla moto arancio. Un altro pezzo va a posto. Quella dell… - SkySportMotoGP : .@JohannZarco1 firma con @KTM_Racing ????????? Vi piace la nuova coppia con @polespargaro ? #SkyMotori - MotorBikeCom : Zarco, la Ktm è ufficiale Marc: 'Vorrei Dani o Dovi..' -

(Di giovedì 3 maggio 2018) ... Iannone: "No ho news, sono concentrato sul presente: è un momento importante per me, non in ottica futura, ma per consolidare l'ottimo feeling del momento con il mio box"; Lorenzo: "In questo sport ...