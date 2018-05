Xylella | Aiab chiede alla Regione Puglia i dati su rilievi e studi 

meteoweb.eu

: @AIABfederale su #Xylella: E' indispensabile che la Regione Puglia fornisca risposte certe alle questioni da noi po… - AIABfederale : @AIABfederale su #Xylella: E' indispensabile che la Regione Puglia fornisca risposte certe alle questioni da noi po… - FasanoLiveCom : “Aiab” Puglia, proseguono gli incontri sulle buone pratiche contro la xylella - BrindisiReport : 'Xylella e agricoltura bio: notizie allarmistiche sugli antiparassitari' -

(Di giovedì 3 maggio 2018) L’Associazione italiana agricoltura biologica (che vengano resi pubblici ideirelativieffettuati dall’Arif, l’agenzia regionale per le attivita’ irrigue e forestali, e i risultati delle ricerche commissionate alle Facolta’ di Agraria di Bari e Foggia. A formulare la richiesta in una nota sono il presidente nazionale, Vincenzo Vizioli, e quello regionale, Patrizia Masiello. Vizioli ricorda che l’Unione europea, proprio in questi giorni, ha messo al bando tre neonicotinoidi, classe di principi attivi devastanti per le api, che pero’ figurano anche nell’elenco dei prodotti consigliati agli agricoltori. “E’ indispensabile che la– dice Vizioli – fornisca risposte certe alle questioni da noi poste e soprattutto inviti gli agricoltori a non ...