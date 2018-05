Xiaomi e Tre insieme per portare nuovi prodotti in Europa | Italia inclusa

Xiaomi vuole quotarsi in Borsa e potrebbe battere il record di Alibaba : (Foto: Weibo) Xiaomi ha fatto richiesta per quotarsi in Borsa. La società cinese di smartphone ha depositato i documenti per la sua offerta pubblica iniziale (ipo, initianl public offering) alla Borsa di Hong Kong. Le banche Clsa, Morgan Stanley e Goldman Sachs sono sponsor dell’iniziativa. È un’operazione monstre, che porterebbe il valore di Xiaomi fino a 100 miliardi di dollari. Sarebbe la più grande ipo negli ultimi quattro anni per una ...

Xiaomi si lancia nel settore dello streaming con le applicazioni Mi Music e Mi Video: Xiaomi ha lanciato nelle scorse ore in India le applicazioni Mi Music e Mi Video. Scopriamo insieme come funzionano e quali servizi offrono agli utenti

Sul sito Italiano di Xiaomi sono ora presenti i centri di assistenza autorizzati, che attualmente superano quota 200 in tutta Italia.

Lo Xiaomi Mi Mix 2 è entrato nel listino di questo operatore mobile, forte di un prezzo decisamente competitivo se si considerano i device della concorrenza

Grazie ancora una volta al firmware ottenuto da @FunkyHuawei, scopriamo che Xiaomi Mi Pad 4 dovrebbe utilizzare una Mobile Platform Snapdragon 660.

Su Geekmall prende il via la pre vendita di Xiaomi Redmi Note 5 Global, che potete ottenere a un prezzo davvero interessante fino al 4 maggio.

Xiaomi aveva lanciato il suo Redmi Note 5 Pro in India lo scorso mese di febbraio e finalmente lo smartphone sembra pronto ad aggiornarsi alla MIUI Global Stable basata su Android 8.1 Oreo con supporto a Project Treble. Al momento lo smartphone ha a bordo la ROM MIUI 9.2 ancora basata su Android 7.1.1 Nougat.

Mentre Xiaomi pubblica un teaser ufficiale nel quale mostra Xiaomi Mi 6X, che sarà presentato il 25 aprile, in India Xiaomi Mi A1 esce di scena, sintomo dell'imminente arrivo sul mercato di Xiaomi Mi A2.

Stando a quanto si apprende da GeekBench, Xiaomi si starebbe preparando a lanciare un nuovo smartphone di fascia bassa, il cui nome in codice è Cereus

Pare che Xiaomi stia valutando l'ipotesi di fare un'offerta per acquistare GoPro, azienda che da qualche mese vive una difficile situazione finanziaria