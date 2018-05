Wooohooo | è ora di disconnettersi

vanityfair

(Di giovedì 3 maggio 2018) Un’ora d’aria, come i carcerati. Stando a quanto emerso dalla ricerca OnePoll commissionata da Corona su un campione statistico di 15.000 impiegati (50% uomini e 50% donne), passeremmo il 95% del nostro tempo chiusi negli uffici, in macchina, a casa, dentro un supermercato. E la situazione diventa ancora più «soffocante» se si pensa che anche in quell’ora d’aria non ci staccherremo comunque mai da messaggi WhatsApp ed email: più del 73% degli intervistati che dall’ufficio si aspettano la loro la reperibilità anche durante i periodi di permessi e ferie. Tre persone su 4 controllano la posta anche fuori dall’orario lavorativo e, anche se in ferie, il 30% di loro controlla la casella anche più volte al giorno. Non è un problema solo nostro, di noi italiani, visto che addirittura in Francia si è sentito il bisogno di fare una legge ad hoc per garantire il ...