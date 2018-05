Women’s Training Pack 24×24 di Nike | per allenarsi in ogni momento

vanityfair

(Di giovedì 3 maggio 2018) Pesa solo 680 grammi. Leggero, funzionale, discreto, facile da tenere in borsa e utile perin. Il Women’s24×24 disi compone di 5 elementi: giacca, canotta, bra e pantaloncini, il tutto ripiegabile nella giacca stessa. In più, per completare l’outfit, le scarpe. Per i capi i designer del brand hanno scelto materiali tecnici e resistenti, ma allo stesso tempo super traspiranti e leggeri. La giacca Dryè realizzata in tessuto traforato, trapirante con cintura regolabile in vita per una vestibilità perfetta. Se richiusa nella sua stessa tasca, si trasforma in un piccola borsa dopve potranno essere riposti, oltre agli altri capi del, chiavi e carta di credito. La canotta Flexpresenta spalline sottili e ampi giromanica. La schiena rimane invece libera. La scollatura alta e l’orlo a goccia garantiscono ...