Windows 10 | con l' ultimo aggiornamento rimosse alcune funzioni | ecco quali

Windows 10 on ARM sbarca ufficialmente in Italia con Unieuro e TIM : Microsoft lo aveva già dichiarato mesi fa e finalmente la piattaforma Windows 10 on ARM, basata attualmente sul processore Snpadragon 835, è sbarcata anche in Italia. Da pochissime ore è infatti disponibile all’acquisto il nuovo Asus Nova Go, dotato ovviamente, di chip Qualcomm, negli store online di TIM e Unieuro, non solo: nelle prossime settimane sarà possibile provarlo e comprarlo anche direttamente dai negozi fisici. Il prezzo non è ...

Windows 10 - ecco un April Update rivoluzionario con funzioni 'cambia abitudini' : #Windows 10 non cambiera' volto ma subira' un cambiamento importante. O meglio lo ha gia' subito. E' infatti gia' disponibile l'aggiornamento April Update che era atteso per il 30 Aprile ma che sara' distribuito in maniera automatica a partire da maggio inoltrato. E, a quanto pare, si trattera' di un sensibile passo in avanti per il sistema operativo di casa Microsoft. Non sara' un aggiornamento di sistema, di quelli finalizzati a correggere ...

Windows 10 mi ha spostato le icone del desktop : Stanchi di dover riposizionare le icone del desktop di Windows 10 ? Ecco la soluzione ! In pochissimi click sarete in grado di rimettere a posto le icone desktop Windows 10.

Microsoft : Windows 10 si aggiorna con April 2018 Video : Microsoft ha annunciato ufficialmente che presto verra' rilasciato il nuovo aggiornamento di #Windows 10, che riuscira' non solo a migliorare le prestazioni del sistema operativo, ma aggiungera' anche molteplici funzioni in grado di agevolare parecchio tutti gli utenti. Si chiama Windows 10 #April 2018 Update, e il download sara' disponibile da Lunedì 30 Aprile: per la distribuzione si dovra' aspettare invece l'8 Maggio. Scopriamo insieme quali ...

Mappe per Windows 10 si aggiorna : condivisione delle raccolte [Insider] : Durante la giornata di mercoledì, l’app di sistema Mappe per Windows 10 si è aggiornata introducendo alcune novità, tra cui la condivisione delle raccolte. Attualmente, l’aggiornamento è disponibile al download per gli utenti Insider nel canale Fast Ring e per coloro che hanno attivato l’opzione Skip Ahead. Changelog Condividi: Le raccolte possono essere condivise con amici e familiari; Scorciatoie: Salvare luoghi e cercare luoghi ...

Honor presenta il suo primo notebook con Windows 10 : MagicBook : Durante il corso di un evento tenutosi in Cina, Honor ha presentato al grande pubblico il suo primo notebook in assoluto dotato, ovviamente, di Windows 10. L’azienda asiatica si è detta molto soddisfatta del suo prodotto che punta tutto sulla mobilità essendo stato progetto e costruito sulla filosofia degli smartphone. A tal proposito, il notebook è stato reso dai progettisti molto sottile e leggero con un 1,47Kg di peso e uno spessore che ...

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : [Aggiornamento1 16/04/2018] Le spedizioni del Fitbit Versa sono ufficialmente aperte per il mercato italiano. Articolo originale, Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di ...

Twitter PWA è adesso compatibile con la finestra di condivisione di Windows 10 : La PWA di Twitter, attualmente disponibile soltanto per gli Insider che hanno già installato almeno Redstone 4 sul proprio PC o tablet, ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento lato server. La progressive Web App del noto social network supporta adesso la finestra di condivisione implementata da Windows 10 Creators Update in poi. La feature può essere utile in svariate occasioni incrementando notevolmente la velocità e l’intuitività ...

Windows 10 on ARM : nuovi dispositivi - miglioramenti con Redstone 4 e modalità S : Windows 10 on ARM è la piattaforma di Microsoft che prevede l’implementazione di processori Qualcomm in alcuni 2-in-1 e convertibili garantendo un’autonomia da record di circa 20 ore, una maggiore velocità nella ripresa dalla modalità stand-by e un surriscaldamento inferiore. Sebbene,Windows 10 on ARM abbia incuriosito molti utenti e possa introdurre innumerevoli vantaggi sia per gli OEM che per gli acquirenti stessi, non mancano ...

Liste IPTV Italia Gratis Con Free TV Player Per PC Windows : Sei alla ricerca di Liste IPTV Gratis con canali in Italiano? Prova la fantastica applicazione Free TV Player disponibile per PC Windows, che ti permette di guardare IPTV Gratis in streaming da tutto il mondo, con tanti canali Italiani Liste IPTV Italia Gratis Download Free TV Player: le migliori Liste IPTV Gratis su Windows Nuovo giorno, nuova […]

Windows non è più il settore principale di Microsoft secondo un ex-dipendente : La recente riorganizzazione aziendale di Microsoft eseguita dal suo CEO Satya Nadella ha cambiato radicalmente le varie classi dirigenti con Terry Myerson licenziato e Panos Panay, il padre dei Surface, promosso. secondo Tim Sneath, un ex dipendente che ha lavorato a Redmond per 17 anni e successivamente assunto da Google, Microsoft sotto la gestione di Nadella è stata completamente stravolta e l’ultima rivoluzione dirigenziale ne è la prova. ...

Disattivare Aggiornamenti Windows 10 Con StopUpdates10 : StopUpdates10: un programma leggero, veloce e gratuito per bloccare e Disattivare tutti gli Aggiornamenti di sistema su Windows 10. Vuoi bloccare tutti gli Aggiornamenti automatici di Windows 10? Ecco il modo più veloce Windows 10 Disattivare o Bloccare Aggiornamenti Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai nostri lettori. Oggi in particolare andremo a vedere come bloccare […]

Ricerca e Sostituisci le Icone standard delle cartelle su Windows : Ricerca e Sostituisci le Icone standard delle cartelle su Windows Dr. Folder è una programma che ti permette di Ricercare e sostituire le Icone standard delle cartelle o qualsiasi altra icona. Ha un’interfaccia bella e semplice da usare. È una programma potente e facile da usare. Puoi modificare le Icone delle cartella in maniera veloce […]

Fluent Design : una miriade di concept dedicati a Windows 10 [Immagini] : Il Fluent Design System è destinato a cambiare l’intera interfaccia di Windows 10. Alcune modifiche sono state già effettuate e con Redstone 5 vedremo ulteriori cambiamenti. Michael West è un Designer, oltre che un appassionato di Microsoft, che da tempo lavora su dei concept dove rappresenta una UI, secondo lui, perfetta per il sistema operativo di Redmond basandosi comunque sui principi chiave del Fluent Design: trasparenza, reveal e ...