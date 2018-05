Wind Crazy Day 4 maggio | torna All Inclusive Plus a 12€

Wind Crazy Day domani 4 maggio - torna la All Inclusive Plus : Ormai Wind ci ha abituati ai Crazy Day e a quanto afferma MondoMobileWeb, domani 4 maggio dovrebbe tornare la tariffa attivabile esclusivamente entro la giornata di domani. All Inlcusive Plus che a 12€ al mese offre 15GB in 4G, 500 SMS e chiamate illimitate. Wind Crazy Day: All Inclusive Plus, chi può attivarla e come Il giorno pazzesco Wind sta diventando un appuntamento fisso ormai dopo lo stesso evento tenutosi già il 27 marzo e il 6 aprile e ...

Wind All Inclusive Crazy/ L’offerta è pazza : minuti illimitati - 1.000 SMS e 10 GB a 12 euro : Wind All Inclusive Crazy, L’offerta è pazza: minuti illimitati, 1.000 SMS e 10 GB a 12 euro. Super offerta del noto operatore mobile valida solamente entro la giornata odierna(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:16:00 GMT)

