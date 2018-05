Wind All Inclusive Plus ritorna il 4 maggio 2018 per tutti i nuovi clienti a prezzo

Windows 10 on ARM : uno sviluppatore riesce a installarlo su un Lumia 950 : L’utente Twitter e developer Ben Imbushuo ci aveva già mostrato in un video Windows 10 on ARM in esecuzione su un Lumia Hapanero, un prototipo di smartphone mai commercializzato pubblicamente da Microsoft. Adesso però lo sviluppatore ha informato i suoi follower di aver finalmente installato Windows 10 on ARM anche sul suo Lumia 950 pubblicando un altro filmato. Si tratta indubbiamente di un’impresa “storica” nel mondo ...

Aggiornamento Windows 10 1803 Spring Creators non si installa : Microsoft ha rilasciato l'ultimo Aggiornamento di Windows 10 disponibile per il download. L'installazione è stata distribuita a partire dal 30 Aprile alle ore 19.

Windows 10 : tutti i modi per accedere alle impostazioni : In quanti modi è possibile accedere alle impostazioni di Windows 10? Forse non immagini quante tra utilizzo di scorciatoie, tasti rapidi e menù nascosti. Per accedere alle impostazioni di sistema, il centro di controllo del tuo PC Microsoft, ci sono molti modi e puoi scegliere quello che preferisci o quello più conveniente in base a ciò che stai facendo sul tuo personal computer. Le impostazioni in Windows 10 Come per ogni sistema operativo ...

April Update : come ritornare alla versione precedente di Windows 10 : Nonostante Microsoft abbia confermato ufficialmente la stabilità software di April Update, non è da escludere che alcuni utenti possano avere alcuni problemi come incompatibilità con i driver e con determinati programmi oppure bug di qualsiasi altro genere. In questa articolo-guida vediamo come ritornare alla versione precedente di Windows 10, ossia Fall Creators Update, tramite una semplice funzionalità introdotta da Microsoft stessa. Questa, ...

Download Windows 10 April 2018 Update E Guida Installazione : Download e Installazione di Windows 10 April 2018 Update. Download .ISO di Windows 10 April 2018 Update. Come forzare l’aggiornamento a Windows 10 April 2018 Update. Come aggiornare subito a Windows 10 April 2018 Update Windows 10 di April 2018 Update Download ISO Gratis Il rilascio di Windows 10 di April 2018 Update è iniziato ufficialmente. In questo articolo vedremo […]

Windows 10 : Fall Creators Update supera il 90% di share mentre si ferma il nuovo Surface Pro : Anche questo mese, AdDuplex ha pubblicato i dati di utilizzo relativi alle versioni di Windows 10 rilasciate fino ad oggi e alla diffusione di ogni sinolo dispositivo della famiglia Surface sempre più in espansione. Windows 10 mentre si attende ancora il rollout di April Update che inizierà a partire da domani 30 aprile, Fall Creators Update, l’ultima versione pubblica dell’OS di casa Redmond, ha appena sfiorato di due punti la ...

WhatsApp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna alle nuove normative europee : WhatsApp Beta ha ricevuto questa mattina un nuovo aggiornamento per tutti gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile introducendo due novità in occasione delle nuove normative europee riguardanti il trattamento dei dati personali. Changelog (v.2.18.72) Quando avviate per la prima volta l’applicazione per inserire il numero telefonico, vi viene mostrato un avviso attraverso il quale WhatsApp informa che tutti gli utenti con un’età ...

Wind Tre offre agli ex clienti Tre PLAY 30 e Tre ALL-IN Master 20 - ed ecco come attivare Play 9 Digital : Wind Tre offre agli ex clienti il ritorno presso l'operatore con Tre Play 30 e Tre ALL-IN Master 20, mentre ecco come attivare la nuova promozione Tre Play 9 Digital. L'articolo Wind Tre offre agli ex clienti Tre Play 30 e Tre ALL-IN Master 20, ed ecco come attivare Play 9 Digital proviene da TuttoAndroid.

Wind : nuova All Inclusive a tempo per sfidare Vodafone e Tim che rispondono : 25 aprile, data da cerchiare in rosso sul calendario, anzi in arancione. Festa della Liberazione in Italia, ultima data disponibile per attivare le offerte con cui Wind prova a crescere in quanto a numero di clienti, rubandoli a Vodafone, Tim e a tutta la concorrenza. La Wind Smart 9 Special Limited Edition, ad esempio, permette di attivare 1000 minuti e 15 gb mensili attraverso un'offerta a cui è possibile aderire solo on line. Per reperire ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Da pochissime ore è disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Stiamo parlando della build 16299.402 Ecco il changelog ufficiale: Addresses an issue that causes modern applications to reappear after upgrading the OS version even though those applications have been deprovisioned using remove-AppXProvisionedPackages-Online. Addresses an issue in which running an application as ...

Wind Tre si apre alle banche Europee : Nata il 31 Dicembre del 2016, Wind Tre S.p.A è una joint venture paritaria fra gli operatori italiani Wind Telecomunicazioni S.p.A e H3G […] L'articolo Wind Tre si apre alle banche Europee proviene da TuttoAndroid.

Wind propone alcune offerte Wind Smart e All Inclusive a partire da 9 euro : ecco come attivarle : Scopriamo quali sono le migliori offerte dedicate da Wind ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero da un altro operatore telefonico. L'articolo Wind propone alcune offerte Wind Smart e All Inclusive a partire da 9 euro: ecco come attivarle proviene da TuttoAndroid.