WhatsApp | il suo cofondatore lascia Facebook

WhatsApp dice addio al suo cofondatore : Jan Koum, alla guida della più importante applicazione di messaggistica online Whatsapp, dice addio alla società di Mark Zuckerberg, della quale era parte del board dei direttori. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook, molto ironico e nel quale non traspare nulla riguardo a disaccordi o scontri. Pare che già verso la fine del 2017 Koum abbia espresso il proprio desiderio di prendere le distanze dalla grossa azienda, più per motivi ...

WhatsApp alza a 16 l'età minima per il suo utilizzo : Se non si hanno almeno 16 anni non si potrà utilizzare WhatsApp. La app di messaggistica istantanea ha infatti aumentato a 16 anni, dai 13 attuali, l'età minima per l'utilizzo nell'Unione europea, in vista di un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Rgdp).L'annuncio è arrivato sul sito web, in cui è precisato che fuori dall'Ue l'età resta invariata. In un post, WhatsApp attribuisce la ...

WhatsApp - sicurezza - privacy e Under-16/ Intanto la Francia vuole creare il suo WA alternativo : WhatsApp, sicurezza, privacy e Under-16: Intanto la Francia vuole creare il suo WA alternativo. Il governo transalpino starebbe pensando alla creazione di un’app messaggistica(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:31:00 GMT)

Il Ghana ai suoi imam : “Chiamate alla preghiera via WhatsApp” : (foto: Getty Images) Disturbo della quiete pubblica, riduzione dell’inquinamento acustico. Dove, a Roma? No, ad Accra, capitale del Ghana, dove alle moschee è stato chiesto di procedere con la chiamata alla preghiera via WhatsApp. È una delle proposte avanzate dalle autorità locali per intervenire sul clima estremamente caotico causato dal traffico, affollamento, venditori ambulanti e altoparlanti. “Perché l’orario per la ...

WhatsApp ci tiene alla trasparenza e alla privacy e rassicura i suoi utenti : Non avete di che preoccuparvi: ciò che è accaduto e sta accadendo con Facebook non tocca minimamente WhatsApp e a confermarlo è la stessa azienda sul proprio sito. L'articolo WhatsApp ci tiene alla trasparenza e alla privacy e rassicura i suoi utenti proviene da TuttoAndroid.

Pericoloso WhatsApp Plus : l’app trafuga chat e foto dei suoi utilizzatori : Un nuovo rischio osteggia gli utenti per opera di WhatsApp Plus, una versione modificata dell'app ufficiale che promette l'aggiunta di nuove e più avanzate funzionalità, ma che è anche in grado di mettere le mani sulle vostre conversazioni di chat, foto, e perfino sulla rubrica dei contatti. Stando ad un recente report di Malwarebytes Labs, l'app malevola, che si spaccia per originale, è stata prontamente rimossa da Google Play Store ed App ...