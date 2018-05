meteoweb.eu

: WeRoad: i viaggi avventura tra coetanei anche per gli over 55 - MISTERO_MISTERI : WeRoad: i viaggi avventura tra coetanei anche per gli over 55 - italiavola : WEROAD : I VIAGGI AVVENTURA FRA COETANEI ANCHE PER GLI OVER 55! - Key4biz : Speciale Recensiti: #Weroad.it, avventure e viaggi per i #Millennials -

(Di giovedì 3 maggio 2018)e avventure fradel Gruppo OneDay, festeggia un anno dal suo lancio aprendosi agli55! In un annoha già portato ino 600 ragazzi fra i 25 e i 35 anni accomunati non solo dall’età, madallo spirito in cui intendono ilo: relax, arte, nightlife o, i gruppi fra i 7 e i 15 partecipanti dinon conoscono disavventure dovute a disparità anagrafiche gusti dio! Oggi gli55 conoscono una nuova giovinezza: sanno usare i social network e sono o single in cerca di nuove conoscenze oppure coppie che vogliono conoscere nuovi amici con interessi simili, con cui tenere i rapporti, appunto, sui social network! Ilnon è una cosa solo per venti e trentenni: i Silver Boomers ovvero i nati prima del 1963 hanno desiderio di scoprire e le possibilità economiche per farlo. La volontà di aprirsi già oggi a ...