Wall Street scommette | finalmente | sulla musica

Spotify : conti non convincono - crolla a Wall Street - -9 - 7% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spotify - conti in linea con le attese ma non fa utili. Il titolo crolla a Wall Street : Come dicevamo a preoccupare gli investitori è soprattutto l'aumento della competizione di Apple e Amazon: stanno investendo molto denaro nei loro servizi di musica in streaming. Ma anche l'aumento ...

Wall Street poco mossa. Vola Apple : L'economia sana e i segnali di accelerazione dei prezzi potrebbero spingere la Federal Reserve ad alzare i tassi nel meeting di giugno e a procedere con quattro rialzi al posto dei tre messi in ...

Apple vola a Wall Street dopo la trimestrale : Teleborsa, - Pioggia di acquisti su Apple, che sta volando al Nasdaq di Wall Street con un rialzo del 4,15%. Ieri sera a Borsa chiusa il colosso di Cupertino ha annunciato il miglior trimestre di ...

Apple vola a Wall Street dopo la trimestrale : Pioggia di acquisti su Apple , che sta volando al Nasdaq di Wall Street con un rialzo del 4,15%. Ieri sera a Borsa chiusa il colosso di Cupertino ha annunciato il miglior trimestre di marzo di sempre ...

Borsa : Wall Street apre debole in attesa Fed - Dow Jones -0 - 08% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Snap a picco a Wall Street dopo il bilancio sotto le attese : Teleborsa, - Avvio di giornata da incubo per Snap, che sta crollando al Nyse di Wall Street con una discesa di quasi 21 punti percentuali. A zavorrare la società che gestisce, tra le altre cose, la ...

Wall Street apre debole in attesa Fed : ANSA, - NEW YORK, 2 MAG - Apertura debole per Wall Street in attesa della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,08% a 24.084,14 punti, il Nasdaq sale dello 0,04% a 7.131,45 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,04%...

Snap a picco a Wall Street dopo il bilancio sotto le attese : Avvio di giornata da incubo per Snap , che sta crollando al Nyse di Wall Street con una discesa di quasi 21 punti percentuali. A zavorrare la società che gestisce, tra le altre cose, la chat Snapchat, ...

Wall Street resta al palo in attesa di novità dalla Fed : L'economia sana e i segnali di accelerazione dei prezzi potrebbero spingere la Federal Reserve ad alzare i tassi nel meeting di giugno e a procedere con quattro rialzi al posto dei tre messi in ...

Wall Street apre debole in attesa Fed : ANSA, - NEW YORK, 2 MAG - Apertura debole per Wall Street in attesa della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,08% a 24.084,14 punti, il Nasdaq sale dello 0,04% a 7.131,45 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,04%...

Wall Street apre in calo : Dow Jones -0 - 61% - Nasdaq -0 - 41% : Apertura in calo per Wall Street, mentre molte Borse europee sono chiuse per la festa del Primo maggio. A inizio contrattazioni, il Dow Jones perde lo 0,61% e il Nasdaq lo 0,41%. Prudenza degli ...

Salini Impregilo punta a Wall Street Cessione in Usa per crescere ancora : Salini Impregilo sempre più a Stelle e Strisce. Il gruppo di costruzioni non solo ha in cantiere una Cessione da centinaia di milioni negli Usa che darà risorse per acquisizioni mirate e per ridurre ...

Salini valuta l'addio alla Borsa La corsa è verso Wall Street In vendita asset Usa e giù il debito : Salini Impregilo si sente sempre più americana: il mercato Usa ormai pesa il 26% del giro d’affari del gruppo italiano di infrastrutture e coi 1.500 miliardi di dollari di investimenti promessi da Trump potrebbe ulteriormente decollare. Per questo Pietro Salini è pronto a riorganizzare il business focalizzandosi proprio sul Nord America, anche a costo di dire addio a Piazza Affari per sbarcare a Wall Street. In arrivo alcune ...