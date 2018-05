Wall Street mette paura ai mercati

DowDuPont in calo a Wall Street nonostante i conti : Teleborsa, - Contenuto ribasso per DowDuPont, che mostra una flessione dello 0,77%. La società ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 1,12 dollari, in crescita del 7%. Gli analisti ...

DowDuPont in calo a Wall Street nonostante i conti : Contenuto ribasso per DowDuPont , che mostra una flessione dello 0,77%. La società ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 1,12 dollari, in crescita del 7%. Gli analisti stimavano un ...

Musk paga lo show con gli analisti. Giù il titolo a Wall Street : 'Se la volatilità vi spaventa, non comprate le nostre azioni'. Gli investitori sembrano avere preso alla lettera Elon Musk, all'indomani della conference call in cui l'ad di Tesla ha presentato i dati ...

Wall Street : Tesla e Spotify in caduta libera dopo i conti : Ma se nel caso del colosso dello streaming musicale a non conquistare il gradimento del mercato sono stati proprio i numeri e le previsioni per il secondo trimestre, nel caso del produttore di auto ...

In rosso la borsa di Wall Street : Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha mantenuto fermi i tassi di interessi lasciando aperta la porta a ulteriori rialzi del costo del denaro. E' ...

Wall Street potrebbe rimbalzare in avvio - attenzione a Tesla : Qualche spunto potrebbe giungere anche sul fronte della politica commerciale Usa. Oggi infatti una delegazione americana, guidata dal segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, è attesa in Cina per ...

Wall Street scommette - finalmente - sulla musica - : Traduzione per i profani: Lo streaming è un prodotto talmente desiderabile che la gente continuerà a iscriversi e pagare per ottenerlo. J.P. Morgan ha inviato ai suoi clienti una nota su toni ...

Spotify : conti non convincono - crolla a Wall Street - -9 - 7% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spotify - conti in linea con le attese ma non fa utili. Il titolo crolla a Wall Street : Come dicevamo a preoccupare gli investitori è soprattutto l'aumento della competizione di Apple e Amazon: stanno investendo molto denaro nei loro servizi di musica in streaming. Ma anche l'aumento ...

Wall Street poco mossa. Vola Apple : L'economia sana e i segnali di accelerazione dei prezzi potrebbero spingere la Federal Reserve ad alzare i tassi nel meeting di giugno e a procedere con quattro rialzi al posto dei tre messi in ...

Apple vola a Wall Street dopo la trimestrale : Teleborsa, - Pioggia di acquisti su Apple, che sta volando al Nasdaq di Wall Street con un rialzo del 4,15%. Ieri sera a Borsa chiusa il colosso di Cupertino ha annunciato il miglior trimestre di ...

Apple vola a Wall Street dopo la trimestrale : Pioggia di acquisti su Apple , che sta volando al Nasdaq di Wall Street con un rialzo del 4,15%. Ieri sera a Borsa chiusa il colosso di Cupertino ha annunciato il miglior trimestre di marzo di sempre ...

Borsa : Wall Street apre debole in attesa Fed - Dow Jones -0 - 08% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Snap a picco a Wall Street dopo il bilancio sotto le attese : Teleborsa, - Avvio di giornata da incubo per Snap, che sta crollando al Nyse di Wall Street con una discesa di quasi 21 punti percentuali. A zavorrare la società che gestisce, tra le altre cose, la ...