Volley | parte il 12 maggio da Prato la 3a edizione di Gioca Volley S3…in

Volley : dal 12 maggio da Prato parte la 3a edizione di "Gioca Volley S3…in sicurezza". : Il progetto nasce dal protocollo d'intesa tra l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, la Polizia Ferroviaria e la FIPAV con l'obiettivo di sensibilizzare il mondo pallavolistico ...

Volley : Europei Under 19 Femminili - partenza ok per l'Italia - battuta la Norvegia : CONCOREZZO , MONZA, - Parte forte la nazionale di Bellano a Concorezzo nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 19 superando con un netto 3-0 , 25-18, 25-20, 25-11, la Norvegia e ...

Beach Volley : il Campionato Italiano parte da Lecce l'8 giugno : ROMA -Tutto è pronto per l'edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley . Dopo i positivi feedback ricevuti lo scorso anno, infatti, la Federazione Italiana Pallavolo ha il piacere ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Civitanova-Perugia - la battaglia riparte da gara2. Lube per il pareggio - Block Devils per il sogno tricolore : Dopo la prima battaglia di domenica pomeriggio, la Finale Scudetto di Volley maschile tornerà protagonista con la gara2 prevista per mercoledì 25 aprile (ore 18.00). Civitanova e Perugia sono pronte per sfidarsi dopo il primo atto vinto dai Block Devils al PalaEvangelisti. Questa volta si andrà in scena all’Eurosuole Forum, i Campioni d’Italia cercheranno il sostegno del proprio pubblico per pareggiare la serie e continuare a sognare ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano-Novara - la battaglia riparte in gara2 : Dopo il roboante successo di Novara su Conegliano nel match che ha aperto la Finale Scudetto di Volley femminile, questa sera (ore 20.30) si torna in campo per disputare la gara2 dell’atto conclusivo che assegna il tricolore. Al PalaVerde andrà in scena una partita fondamentale per le dinamiche dell’intera serie: le Campionesse d’Italia cercano il colpaccio in trasferta per involarsi sul 2-0 e avvicinarsi alla conquista del ...

Volley : Superlega - per Perugia e Civitanova domenica parte la sfida Scudetto : ROMA- Con Gara 1, che va in scena domenica pomeriggio , ore 18.00, al PalaEvangelisti, parte la Serie di cinque partite che condurrà allo Scudetto 2017/2018. Al PalaEvangelisti la prima sfida fra Sir ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia riparte con la certezza Egonu - un gruppo solido e qualche novità. Analisi convocazioni : Non ci sono particolari novità o grossi ribaltoni tra le convocazioni di Davide Mazzanti che oggi ha svelato la prima lista di giocatrici per la Nations League, nuova competizione che rimpiazza il Grand Prix. Il gruppo si è delineato, tra queste 26 giocatrici ci saranno le 21 che a tutti gli effetti verranno chiamate in causa per le 15 partite in programma (più eventuale Final Six) e, salvo incidenti di percorso o innesti dell’ultimo ...

Volley - Europei U18 2018 – L’Italia parte alla grande - Ucraina sconfitta 3-0 : Tommaso Stefani scatenato : Ottimo esordio per l’Italia agli Europei U18 di Volley maschile. A Puchov (Slovacchia) gli azzurrini hanno sconfitto l’Ucraina per 3-0 (25-17; 25-22; 25-15) in appena 66 minuti di gioco. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno dimostrato tutta la loro superiorità nei confronti di Uryvkin e compagni. A fare la differenza uno scatenato Tommaso Stefani, autore di 20 punti (60% in attacco, 2 muri e 3 aces). Ottima prestazione anche del ...

Volley : l'Under 18 in partenza per la Slovacchia : ROMA- Dopo tanto lavoro è giunta l'ora di volare in Slovacchia per prendere parte al Campionato Europeo di categoria che si svolgerà a Puchov e Zlin dal 7 al 15 aprile. Gli azzurrini di Vincenzo ...

Volley - Domani gli azzurrini in partenza per l'Europeo Under 18 : Nazionale Under 18 maschile: Domani gli azzurrini partono per l'Europeo La Nazionale Under 18 maschile partirà Domani mattina alla volta della Slovacchia per prendere parte al Campionato Europeo di ...

Volley - quando torna in campo l’Italia? La stagione degli azzurri pronta a scattare - parte la marcia verso i Mondiali. Quali convocati? Date - avversarie e programma : Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Nazionale Italiana di Volley maschile. Avevamo lasciato gli azzurri a metà settembre, festanti in Giappone per la medaglia d’argento conquistata alla Grand Champions Cup dopo le cocenti delusioni raccolte tra Europei e World League. Le nostre stelle si stanno cimentando nei playoff scudetto ma ormai mancano poco più di due mesi al debutto stagionale, la marcia di avvicinamento alla calda ...

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : si parte con gara1. Novara favorita - Scandicci-Conegliano big match : I Playoff Scudetto di Volley femminile entrano nel vivo: siamo arrivati alle Semifinali, e la lotta per il tricolore è sempre più intensa. Sono rimaste le migliori quattro squadre a contendersi il titolo più ambito. Si gioca al meglio delle cinque partite (passa all’atto conclusivo chi ne vince almeno tre), nel weekend si disputerà gara 1 di entrambe le sfide. Novara vs BUSTO ARSIZIO (lunedì 2 aprile, ore 17.00): Novara parte con ...

Volley : lo sport riparte con "Vola Volley Ad Amatrice" : 'Vola Volley Ad Amatrice' sarò l' iniziativa inaugurale dei corsi di Volley presso il palazzetto dello sport di via Picente, appena ristrutturato. Uno stage di pallavolo per oltre settanta bambini e ...

Volley : Play Off Femminili - partenza ok per Scandicci e Conegliano : ROMA- Nessuna sorpresa nelle due partite di Gara 1 dei quarti di finale Play Off giocate questa sera. Vincono la Savino Del Bene Scandicci e l' Imoco Conegliano , rispettivamente seconda e terza dopo ...