Volley Club Frascati | Presidente Musetti orgoglioso

Volley : A2 Maschile - Play Out : Gara 4 Catania-Club Italia : in gioco la salvezza : CATANIA- I Play Out devono emettere ancora una sentenza. Dopo le salvezze acquisite da Geosat Geovertical Lagonegro e Conad Reggio Emilia , a spese di Pag Taviano e Acqua Fonteviva Massa, c'è da ...

Volley Club Frascati (Under 14) : Mineo - conta l’atteggiamento : Roma – L’Under 14 femminile del Volley Club Frascati è arrivata all’ultimo appuntamento stagionale, almeno nel Lazio. Domenica ad Amatrice, infatti, si giocherà la sfida valida per il terzo e quarto posto regionale contro Terracina. La gara, oltre al platonico podio laziale, metterà in palio anche il pass per la fase nazionale. In semifinale, invece, le ragazze del direttore tecnico e coach Patrick Mineo erano state sconfitte per 3-0 dal ...

Volley : A2 Maschile - Play Out - Catania non molla batte il Club Italia e va 1-2 : VIGNA DI VALLE , ROMA, -La Messaggerie Bacco Catania non molla. Oggi i ragazzi di Rigano non avevano alternative: potevano solo vincere stasera per non dover dire addio anzitempo alla serie A2. Lo ...

Volley Club Frascati (Under 14) : Cicola e Musetti - ottimo risultato : Roma – Continua la splendida cavalcata stagionale dell’Under 14 Eccellenza del Volley Club Frascati. Le ragazze allenate da Patrick Mineo hanno superato ai quarti di finale del tabellone regionale la Virtus Roma per 3-0. E si sono guadagnate non solo l’accesso alle semifinali regionali, ma anche il “pass” per proseguire successivamente il percorso nella fase nazionale della categoria. “Solo al pensiero di avere una simile opportunità ...

Volley : A2 Maschile - Play Out : il Club Italia in Gara 1 supera Catania : VIGNA DI VALLE , ROMA, - Parte subito forte il Club Italia Maschile nel Play Out contro la Messaggerie Bacco Catania che mette in palio la permanenza in A2. La squadra di Monica Cresta si è imposta ...

Volley - Davide Mazzanti : “La mia Italia : in Nazionale solo chi gioca con i club - convocazioni in base al rendimento. Verso le Olimpiadi 2020…” : Davide Mazzanti ha svelato la composizione del gruppo allargato con il quale affronterà la lunga estate che porterà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha poi deciso di commentare le proprie convocazioni. Queste le spiegazioni che il coach marchigiano ha rilasciato alla Federazione: “Il principale criterio di selezione è stato il rendimento che le atlete hanno avuto nel corso della stagione di club. Nella ...

Volley - Serie A2 : Savallese in testa alla classifica! Battuto il Club Italia 3-1 : Il turno al servizio del centro piemontese produce altri due punti nell'economia bresciana regalando così ben quattro set point, il Club Italia ne annulla due con potenti attacchi , 59% di efficacia ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : chi giocherà? Modena si ritira - crisi Pesaro - Bergamo salva. Torna il Club Italia? : Chi giocherà nella prossima Serie A1 di Volley femminile? Modena ha annunciato che non si iscriverà, Pesaro ha dato un grido di allarme e rischia di rimanere fuori se non avrà il budget. Fortunatamente Bergamo è stata salvata dopo l’addio della Foppapedretti e prosegue la propria storia gloriosa fatta di grandi successi in 25 anni. Al momento dunque soltanto 11 squadre sono certe di partecipare alla Serie A1 2018-2019: Novara, Scandicci, ...

Volley : A2 Femminile - il Club Italia fa il colpo a Chieri : LA CRONACA DEL MATCH- Club Italia CRAI al completo con l'eccezione di Fucka, rimasta a Milano per un'indisposizione. Coach Bellano conferma la formazione titolare con Morello in palleggio, Nwakalor ...

Volley femminile - il Club Italia torna in Serie A1? Campionato a 14 squadre e spazio alle azzurrine per la Nazionale : La prossima Serie A1 di Volley femminile sarà allargata a quattordici squadre? Questo è quello che trapela dalle dichiarazioni che Renzo Gobbi, Presidente di Filottrano, ha rilasciato a iVolleymagazine: “Abbiamo più che una speranza di poter continuare a calcare i campi di Serie A1. Manca ancora l’ufficialità ma il prossimo Campionato, avendo la Federazione manifestato la volontà di portare il Club Italia a giocare nella massima ...

Volley Club Frascati : La corsa dell’Under 13 si ferma in finale : Mineo: Un bel percorso- Roma – Il Volley Club Frascati continua a collezionare finali con le sue squadre del settore giovanile. Dopo quella vinta dall’Under... L'articolo Volley Club Frascati: La corsa dell’Under 13 si ferma in finale proviene da Roma Daily News.

Volley : A2 Femminile - Club Italia pronto riscatto - Ravenna ko : LA CRONACA DEL MATCH- Splendida cornice di pubblico al Centro Pavesi, con quasi 400 spettatori presenti; tra loro anche il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Bruno Cattaneo. Formazioni ...

Volley / Caccia ai playoff : Olimpia Teodora vola a Milano per affrontare Club Italia : LIVE MATCH E DIRETTA STREAMING Come tutte le partite casalinghe del Club Italia CRAI l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Federazione Italiana ...

Volley Club Frascati : Under 18 a un passo dal trionfo : La Rosa: “Comunque un buon traguardo” Roma – L’Under 18 del Volley Club Frascati non è riuscita a imitare l’Under 16 Elite del Club tuscolano.... L'articolo Volley Club Frascati: Under 18 a un passo dal trionfo proviene da Roma Daily News.