Vitalizi | Di Maio | “Abolirli prima del ritorno alle urne” E Fico rivede Boeri | “La

Vitalizi - Di Maio : “Avviata procedura per il taglio. È antipasto di quello che faremo” : “Il nostro obiettivo numero uno è ristabilire un po’ di equità sociale. Oggi a distanza di circa 10 giorni dalla loro elezione, Fraccaro e Fico hanno dato il via alla procedura del taglio dei Vitalizi . Insieme a tutto l’ufficio di presidenza della Camera hanno iniziato la rivoluzione gentile che vi avevamo promesso. È solo l’ antipasto di quello che saremo capaci di fare una volta al governo”. Lo ha detto durante un ...

Di Maio e Salvini - vertice sul governo. Intesa su Vitalizi e Def : È lui l'uomo che meglio rappresenta la materia prima con cui il Movimento sta tessendo la sua tela. Riccardo Fraccaro è lo zelig pentastellato per eccellenza. Grazie al suo silenzio proverbiale e all'...

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : ora per i Vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore...

Di Maio : partita presidenti per Vitalizi : 13.19 "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Così il leader cinquestelle Di Maio alla prima riunione dei neo deputati pentastellati alla Camera. "Abbiamo chiesto la presidenza della Camera perché qui cisono più vitalizi da tagliare più regolamenti da modificare", ha continuato, accogliendo i 227neo eletti con "un grande benvenuto". E poi: "Non portiamo rancore a ...