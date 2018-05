Virilità e sesso sicuro | ecco quali sono le preferenze degli uomini più “audaci”

meteoweb.eu

: Nessuno è di fronte alle donne più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell'uomo malsicuro della propria virilità. S… - lelucidirome : Nessuno è di fronte alle donne più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell'uomo malsicuro della propria virilità. S… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Ad una maggiorecorrisponde una maggiore propensione a prendere precauzioni in occasione dei rapporti sessuali occasionali. A mettere in evidenza questa correlazione è un’analisi di SpeedDate, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner. «Tra gliche si definiscono “molto virili” solo il 14% dichiara di non fare uso di preservativi nei loro rapporti occasionali. Il 65%che si definiscono invece “meno virili” optano per ilnon protetto anche quando il rapporto è occasionale» così Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate, sintetizza i risultati della ricerca. I maschi più virili si fanno pochi problemi ad utilizzare il preservativo e non si preoccupano di dimostrare un eccesso di prudenza con le partner di turno. «Essere audaci nel 2018, ...