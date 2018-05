Video Roma-Liverpool | 4-2 | | highlights e gol della partita | Champions League | ritorno

Champions - esce la Roma dei rimpianti Video : 3 Non basta alla Roma un 4-2 fra le mura amiche per volare verso la finale di #Champions league, a Kiev, sabato 26 maggio. Troppo pesante il passivo dell'andata, un 5-2 in favore del #Liverpool che alla fine fa inevitabilmente la differenza. Com'era prevedibile d'altronde. I giallorossi escono comunque a testa alta da questo match, riuscendo a cogliere una vittoria che sembrava per molti aspetti improbabile dopo le prime battute. ...

Elena Santarelli : 'Bello tornare a Roma'. E pubblica un Video di cassonetti stracolmi di rifiuti : 'Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia'. Elena Santarelli torna nella capitale da Trento, città dove vive da qualche mese per curare il suo bimbo, e pubblica una stories su Instagram ...