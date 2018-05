Vettel dal cuore d' oro | parteciperà alla Wings For Life World Run

F1 - Sebastian Vettel nella storia della Ferrari! Tre pole position consecutive - non succedeva dal 2007 : La Ferrari torna a conquistare tre pole position consecutive dopo addirittura 11 anni dall’ultima volta. Era infatti dal Mondiale 2007 di Formula Uno che una Rossa non scattava al palo in tre gare di fila: a riuscire nell’impresa fu Felipe Massa tra Malesia, Bahrain e Spagna nella stagione che poi si concluse con il clamoroso epilogo all’ultima curva di Interlagos (Lewis Hamilton si laureò Campione del Mondo con un sorpasso ...

Dalla prima di Schumacher nel deserto all'ultima di Vettel - la storia del GP del Bahrain : La qualifica non è delle migliori, il tedesco parte terzo ma a rendere complicata la rimonta è soprattutto la presenza delle due Mercedes in prima fila; il quattro volte del mondo, però, trova lo ...

F1 - GP Australia 2018 : Mercedes beffata dal software. “Pensavamo di avere più margine su Sebastian Vettel” : Prosegue la scia lasciata dall’esito del GP d’Australia. La Mercedes sembrava poter essere la dominatrice assoluta del weekend, specie dopo la fantastica pole di Lewis Hamilton al sabato, ma in gara la Ferrari e Sebastian Vettel sono riusciti a sorprendere il team campione del mondo con una strategia perfetta. Il sorpasso confezionato dal tedesco grazie alla sosta ai box in regime di Virtual Safety Car non è andato giù alla scuderia ...

F1 - GP Australia 2018; la risposta da signore di Sebastian Vettel all’arrogante Lewis Hamilton. Per togliere quel sorrisetto dalla faccia… : “Volevo fare un gran giro per toglierti quel sorrisetto dalla faccia“. Lewis Hamilton aveva risposto così a Sebastian Vettel durante la conferenza stampa del sabato: il Campione del Mondo aveva dominato le qualifiche del GP di Australia conquistando una pole position stratosferica davanti alle due Ferrari. Una battuta di cattivo gusto da parte del britannico che ha schernito così il suo acerrimo avversario accendendo una rivalità che ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

Formula 1 - Lewis Hamilton in pole umilia Sebastian Vettel : 'Quel giro veloce per toglierti il sorriso dalla faccia' : Il mondiale di Formula 1 riparte così come si era concluso: la Mercedes davanti a tutti e la Ferrari a inseguire. Il quattro volte campione del mondo Lewis Hamilton, infatti, con uno spettacolare ultimo giro ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia , tradizionale gara di apertura della stagione a Melbourne. Il fuoriclasse ...

VIDEO Lewis Hamilton risponde a Sebastian Vettel : “Nessun bottone magico. Aspettavo un buon giro per toglierti il sorriso dalla faccia!” : E’ un Lewis Hamilton in gran forma, non soltanto al volante della sua Mercedes, quello di questo primo weekend del Mondiale 2018 di F1. Il britannico, autore della pole del GP d’Australia (settimo centro a Melbourne, 73° in carriera), ci ha tenuto a sottolineare, nel corso della conferenza stampa in compagnia di Sebastian Vettel (terzo) e di Kimi Raikkonen (secondo), che la sua prestazione non fosse riconducibile al cosiddetto ...

Prove libere Formula 1 dall'Australia - Sebastian Vettel coccola la sua Ferrari : ... nel primo GP della stagione , gara in esclusiva alle 7.10 su Sky Sport F1 HD, canale 207, in quinta posizione con il tempo di 1:24.451, al comando il campione del mondo uscente il leader Lewis ...

Vettel ribattezza la sua Ferrari - Loria è il nome scelto dal tedesco per la SF71H : ...il pilota della Ferrari è pronto ad andare a caccia del suo acerrimo rivale, quel Lewis Hamilton campione del mondo in carica proprio dopo avergli strappato dalle mani un titolo che, dopo la pausa ...

Scuderia Ferrari - dalla F1 allo shpping on line. E Vettel-Raikkonen fanno da modelli" : Bella in ogni caso la selezione di capi realizzati con tessuti e materiali ispirati al mondo delle corse del passato e tanti i pezzi a tiratura limitata, come ad esempio il nuovo cronografo Pilota, ...