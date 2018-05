Veronafiere | per il suo 120esimo anno cambia marchio

Nuovo marchio per Veronafiere : ANSA, - VERONA, 3 MAG - Veronaferie compie 120 anni e si regala un lifting al proprio marchio. Il rebranding, sviluppato dalla società di comunicazione Facci&Pollini, è stato presentato oggi in ...

Vinitaly - a Veronafiere 2018 in crescita per buyer ed espositori : Roma, 10 apr. , askanews, Si chiama Taste&Buy il servizio di matching b2b che Vinitaly offre agli espositori di Vinitaly e che propone incontri con buyer ogni anno nuovi, qualificati, selezionati e ...

Vino : Veronafiere - Italia superpotenza ma troppo concentrata su mercati Ue (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Se gli Stati Uniti si confermano il principale mercato della domanda mondiale e in particolare per Francia (+14,3% a 1,6 miliardi di euro) e Italia (+3,6% a 1,4 miliardi di euro), volano i partner asiatici e rallentano quelli europei. E nell’Ue si colloca oltre il 50% (3

Vino : Veronafiere - Italia superpotenza ma troppo concentrata su mercati Ue : Verona, 13 mar. (AdnKronos) – “I dati definitivi sul nostro export di Vino nel 2017 rilasciati oggi da Istat ci restituiscono un’Italia superpotenza enologica, ma il nuovo record commerciale (+6,2% a/a, 5,9 miliardi di euro) non rende ancora giustizia alla grande qualità delle nostre produzioni. Cresciamo più nella qualità in vigna e in cantina che nel valore sui mercati. Per questo al prossimo Vinitaly ci concentreremo su uno ...

