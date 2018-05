Ventenne spara a rivale in amore e poi si uccide nel Nisseno

agi

(Di giovedì 3 maggio 2018) Unha ferito a colpi di pistola unine si è poi ucciso a Niscemi (Caltanissetta). I due, un 23enne e un diciannovenne, hanno discusso animatamente per strada, in via Gradini, perché entrambi si contendevano la stessa ragazza. Poi il primo hato tre colpi contro l'altro: solo una pallottola è andata a segno, ferendo lievemente a un piede la vittima. Il ferito è stato soccorso dalla ragazza contesa, che l'ha messo al riparo in casa sua mentre l'aggressore fuggiva. Sono scattate le ricerche di polizia e carabinieri, che hanno ritrovato poco più tardi il 23enne in contrada Canale, dove si erato alla testa. E' stato trasportato in ospedale, ma per lui non c’era più nulla da fare.