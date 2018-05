Venezia | assessore Jesolo | in estate divieto di consumare bevante alcoliche fuori dai

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018), 3 mag. (AdnKronos) – “Già da sei anni abbiamo adottato una delibera comunale che vieta il consumo di alcol al didei locali pubblici nel periodo estivo. Una misura che ha dato già buoni risultati in passato ed è entrata in vigore quest’anno nei recenti ponti primaverili”. Così l’alla sicurezza del Comune di), Otello Bergamo all’Adnkronos spiega come l’amministrazione comunale punta a contenere gli eccessi di consumo dinel periodo estivo di quella che è una delle spiagge più grandi dell’Adriatico, affollata da centinaia di migliaia di turisti italiani, e soprattutto stranieri, provenienti in gran parte dai Paesi del Nord Europa.“è la città del divertimento per antonomasia – spiega l’– quindi ‘Sì al divertimento, ma in sicurezza’, ...