Venezia | arrivano i test anti droga e alcol per diventare gondolieri

Mobilità sostenibile - le colonnine di ricarica arrivano al ristorante : a Pordenone la prima struttura del Friuli Venezia Giulia dedicata alle auto elettriche : L’eco sostenibilità passa da Pordenone . Il Podere dell’Angelo di Pasiano di Pordenone è il primo ristorante del Friuli Venezia Giulia a dotarsi di quattro colonnine per la ricarica delle auto elettriche . L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Sky Gas & Power, azienda udinese attiva su scala nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas e che ha fatto della sostenibilità un proprio valore aggiunto dove la qualità ...

A Venezia arrivano i tornelli contro l'invasione di turisti : Sono stati posizionati a Venezia i primi tornelli in metallo per regolare il flusso eccessivo di turisti . Uno è stato installato vicino al Ponte di Calatrava, l'altro all'imbocco di Lista di Spagna. La polizia...

