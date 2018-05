Veneto | vicepresidente | in Regione cala la spesa e cresce l' efficienza 2

liberoquotidiano

: prima con il Vicepresidente del Gruppo LN in Regione Veneto Riccardo Barbisan, poi con la Presidente della Fondazio… - FabioFioravanzi : prima con il Vicepresidente del Gruppo LN in Regione Veneto Riccardo Barbisan, poi con la Presidente della Fondazio… - Consiglioveneto : Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto alle lauree Ca' Foscari - oatp : dalleRegioni - Veneto - OPEN DATA, AVVIATO PROGETTO EUROPEO ODEON CON IL VENETO CAPOFILA. VICEPRESIDENTE: “I DATI S… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) (AdnKronos) - Per l’anno in corso il programma sulla valutazione e trasparenza è stato svolto allineando contenuti e tempistiche anche per gli enti strumentali regionali, in un’ottica di monitoraggio e sviluppo sinergico di tutte le strutture controllate dalla. “L’andamento positivo delle pe