Vedere Ultimo Accesso WhatsApp Anche Se Nascosto

“Fatemelo Vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande fratello e modella - una volta ricevuta la drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

JUSTINE MATTERA/ "Paolo Limiti? L'ultimo anno - non l'ho visto - non voleva farsi Vedere debole e provato" : JUSTINE MATTERA, Paolo Limiti: l'attrice e showgirl, ex moglie del popolare conduttore scomparso nel giugno 2017, è stata intervistata dal settimanale Diva e Donna.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:29:00 GMT)