Usa | precipita un aereo cargo poco dopo il decollo | le immagini dello schianto

Maltempo - alto rischio valanghe anche in Alto Adige a caUsa delle intense precipitazioni in arrivo : A causa delle precipitazioni previste, aumenta sensibilmente il pericolo di valanghe in Alto Adige. Come riferisce il Servizio prevenzione valanghe della Protezione civile, il pericolo e’ “forte grado 4” nelle Valli Venosta e Passiria e sulle Dolomiti Altoatesine. Nel resto della provincia il pericolo e’ “marcato grado 3”. Gia’ oggi passo Gardena e’ stato chiuso al traffico a causa di una slavina ...

“Aiuto - la terra si apre in due!”. Terrore puro. La loro casa è precipitata nella voragine : la spaccatura si è diffUsa per molti chilometri. I dettagli di uno “spettacolo” impressionante : Piogge, alluvioni e terremoti. Subito dopo, uno “spettacolo” impressionante. All’improvviso una crepa si è aperta nel pavimento di casa di una coppia e poi la terra si è spalancata sotto ai loro piedi. Eliud Njoroge e sua moglie hanno subito abbandonato la casa fuggendo via terrorizzati. È successo nel sud-ovest del Kenya, in piena Rift Valley, dove fenomeni geologici di questo tipo non sono inediti da quelle parti. Per decine ...

Usa : precipita F-16 - piloti si catapultano ma sono dispersi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...